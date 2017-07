La Sueroterapia es una innovación de la Medicina Bioreguladora para prevenir enfermedades y mantener el cuerpo saludable. Dos expertos médicos nos hablan de todos sus beneficios.

Por Gabriela Vaca Jaramillo

Arrugas, piel seca o con acné, estrés, defensas bajas, uñas quebradizas, caída del cabello, y un sinfín de condiciones que padecemos tanto mujeres como hombres por el trajín cotidiano o por un estilo de vida nada favorecedor son las preocupaciones que han existido con el paso de las generaciones.

Compramos cientos de productos que ni siquiera sabemos si resultan o benefician a nuestro organismo por la cultura que tenemos de creer que sabemos todo y nos automedicamos. Sin embargo, fortalecer y recuperar la capacidad para que nuestro cuerpo esté saludable es el nuevo reto de la Medicina Bioreguladora. Con este nuevo modelo en la salud se busca priorizar la prevención de enfermedades para un futuro ideal, libre de afecciones lamentables.

Y para esto surge la Sueroterapia, que como su nombre lo indica radica en la aplicación de sueros que aportan vitaminas y minerales que nuestro cuerpo usa para enfrentar diferentes enfermedades o circunstancias.

"Directo a la vena" es una frase instaurada para legitimar nuestro criterio de que es mejor todo lo que está en nuestra sangre y efectivamente cabe en este tratamiento de salud porque los sueros van directo a la circulación sanguínea del organismo.

Andrea Martínez, de 30 años, acudió a Kalos Estética Médica para conocer y experimentar este procedimiento. Verónica Bravo, médico estético del centro, explica que antes de colocar el suero se hace una historia clínica para analizar la alimentación y el estilo de vida que lleva para iniciar y definir los sueros que necesita para su tratamiento. En el caso de Martínez se aplicó un suero antienvejecimiento que contiene antioxidantes, aminoácidos esenciales, selenio, magnesio e inclusive silicio orgánico que son compuestos y nutrientes que usualmente no los consumimos a diario.

Cabe destacar que el proceso es individualizado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Según Bravo, la mayoría de personas que llegan hasta su consultorio se nutren con el suero de la megadosis de vitamina C "porque es una de nuestras deficiencias en el cuerpo ya que no la consumimos. Pues el requerimiento diario es de dos gramos y para ello se deberían tomar varios vasos de jugo de naranja. Por lo tanto el suero contiene, al menos 15 gramos, los cuales van a ayudar a nuestro cuerpo a absorber antioxidantes, estimular el sistema inmunológico, repara diferentes tipos de lesiones, aumenta las defensas contra las gripes y otras enfermedades y mejora la calidad de la piel".

En Kalos Estética hay una gama de 21 diferentes tipos de sueros estimulantes para reforzar con defensas incluso para tratar enfermedades virales que se dan de manera secuencial en las personas, la gripe es una de estas. También está el suero para estimular el funcionamiento del sistema osteoarticular, en el caso de quienes sufren lesiones por deportes o adultez. Existe uno de mantenimiento que contiene vitamina C más complejo B para reducir los niveles de estrés y ayuda al sistema nervioso central. Todos tienen costos totalmente accesibles.

Las dosis recomendadas dependen de cada paciente pero en promedio se aplican hasta 6 sueros, uno por semana y lo mejor de todo es que se empieza a experimentar el beneficio de manera inmediata tras su aplicación. Muchos se preguntarán si es algo doloroso y la respuesta es no ya que solo se siente el pinchazo de la pequeña aguja en la vena y tras la sesión de unos 40 minutos, que dura en ingresar el suero a la sangre, el paciente sale normalmente del consultorio.

21 tipos de sueros para el bienestar de nuestro organismo

- Para terapia de mantenimiento con vitamina C

- Para desintoxicar el cuerpo

- Para hígado graso

- Terapia de riñón

- Terapia del sistema digestivo

- Terapia de colon

- Terapia del sistema inmunológico

- Terapia del sistema respiratorio

- Terapia de osteoartrosis

- Terapia para artritis

- Terapia pancreática

- Terapia de sistema nervioso

- Terapia de afecciones de la piel

- Terapia para anemias

- Terapia para revitalización femenina (útero, ovarios, drenado urinario)

- Terapia para revitalización masculina (testes, próstata)

- Terapia para cáncer

- Terapia para virus HPV

- Terapias para herpes zoster

- Terapia de oxigenación (se le administra O2 y mejora la oxigenación de la sangre)

- Terapia de quelación (limpieza de la sangre de metales pesados)

El médico colombiano Arturo O'Byrne, director médico de Kirei Center, respalda y destaca el poder de la Medicina Bioreguladora y la Bionutrición Intravenosa para generar una mejor calidad de vida. En su criterio coincide con Bravo e indica que el modelo médico a nivel mundial está fracasando. "Ese modelo fue creado en Norteamérica en 1910 con el llamado Informe Flexner cuyo objetivo se resume en que la función del médico es diagnosticar y tratar enfermedades con protocolos farmacológicos.

Este es el punto catastrófico porque al olvidar la medicina preventiva y pasar a la medicina reactiva, donde la gente sólo acude al médico cuando presenta dolencias, es muy difícil detectar enfermedades crónicas para tratarlas a tiempo. Pese a que te den esperanzas de curar al cáncer u otras patologías hay que reconocer que la enfermedad ya está presente", explica.

Añade que lo que se busca es volver al modelo hipocrático porque hace 1800 años atrás Hipócrates instaura la función del médico para enseñarle al paciente a no enfermar, lamentablemente este modelo no es el preferido por las sociedades por limitaciones económicas.

Sin embargo, hay que recalcar que la gente está cansada de tomar remedios y ver que no pasa nada. "Por ejemplo, te diagnostican hipertensión, empiezas con un diurético y en tres años o más tiempo estás tomando una cantidad de medicamentos y palpando las complicaciones de esta enfermedad. Entonces debemos recuperar el modelo que te previene sobre cómo alimentarte, cómo manejar tu estilo de vida y todo lo que ello implica", argumenta.

"Hay que entender que todas las enfermedades crónicas-degenerativas que afectan al ser humano en el mundo actual son inflamatorias por los cuatro factores básicos de la salud: si tú eres sedentaria te engordas y te inflamas, si ingieres comida chatarra, te inflamas; si estás emocionalmente saturado de ira, estrés o rencor, te inflamas; y si el ambiente en el que vives está contaminado, te inflamas... y todas las enfermedades que azotan el planeta tienen este denominador común.

Es aquí donde surge un cambio de modelo para priorizar nuestra salud y surge, desde hace varios años en Europa todo el concepto de Medicina Biológica y que ahora en la última década se ha trabajado con investigadores de todo el mundo en la Medicina Sistémica de Bioregulación, es decir, si yo le doy a tu cuerpo lo que necesita obviamente va a estar saludable. El cuerpo no está diseñado para estar enfermo pero el punto delicado es que no puedes tenerlo sano si lo comandas con comida chatarra o vives maldiciendo a todo el mundo. Entonces es un capítulo donde empezamos a hacerle entender al médico que tiene que ser un educador en salud y por ende debemos marcar un inicio para marcar las condiciones saludables para nuestro organismo como tal.

Si tú vienes a mi consultorio yo podría detectar el déficit nutricional de tu cuerpo y desde ahí marcamos la pauta de la Sueroterapia como una respuesta a que un 90% de la gente tiene el intestino inflamado o permeabilidad intestinal alterada y este representa un problema muy grave. Es por eso que para lograr el éxito de la Sueroterapia empiezo por la vena porque no depende si el intestino absorbe o no absorbe. Con eso se recupera al paciente para que luego con los cambios de alimentación y demás se pueda pasar a suplementar por vía oral su tratamiento.

El problema no es envejecer, el problema es deteriorarse. En poco tiempo traeremos unos equipos de Electro Bioimpedancia desde Francia que no diagnostican enfermedades pero permiten ver el modelo matemático de las funciones de nuestro cuerpo, es decir, para saber cómo estamos funcionando y así detectar donde están ocurriendo fallos que me permiten, predictivamente, reconocer el futuro patológico. Con esta visión predictiva se pueden hacer las acciones preventivas y para que funcione hay que personalizarla. Esto es lo que se llama la Medicina 4P: Predictiva, Preventiva, Personalizada y Participativa.

Con esto, la población de adultos mayores del futuro llegará con índices saludables y ese es la meta primordial de función social de este método gracias a la reposición de nutrientes y medicamentos que dan un punto de equilibrio al organismo", enfatiza el galeno.