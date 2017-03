Esta semana, la nutricionista Katherine Larraguibel nos orienta sobre los usos de los endulzantes en una dieta equilibrada.

Por Katherine Larraguibel.

Instagram: Katy Larraguibel

Directora y nutricionista de Clínica DYET

Según la nutricionista Katherine Larraguibel directora de clínica DYET, si una mujer de 60 kilos elimina azúcar y productos azucarados de su dieta, reemplazándolos por edulcorantes no calóricos perderá mínimo 1/2 kilo en dos semanas aproximadamente, sin hacer ningún cambio en tu dieta y ni sumar ejercicios. Considerando que diariamente solo toma una lata de bebida azucarada (7 cdtas de azúcar) + té con 3 cdtas de azúcar, si su ingesta diaria promedio de azúcar es mayor está perdida de peso será mayor.

Es por esto y por la creciente aparición de diabetes y resistencia a la insulina que el uso de endulzantes no calóricos se hace cada vez más popular.

Sin embargo, a pesar que todos los endulzante no calórico ayudan a disminuir calorías diarias, no todos tienen las mismas propiedades y beneficios para nuestro organismo señala la experta.

Estevia:

Endulzante no calórico proveniente de una planta que endulza 100 a 300 veces más que el azúcar se ha vuelto popular en especial la estevia rebaudiana por su origen natural y por su efectividad para personas con diabetes y resistencia a la insulina, su mayor problema es que genera rechazo en algunas personas por su fuerte sabor.

Sucralosa:

Es un edulcorante que se obtiene a partir de la sacarosa o azúcar de mesa por medio de un proceso químico que genera la inhibición de la absorción de esta, por lo que no aporte calorías a nuestro organismo.

Estudios recientes señalan la posibilidad de que este tipo de edulcorantes no calóricos junto con sacarina y aspartame generan un cambio en la microbiota intestinal, favoreciendo disminución de la flora intestinal beneficiosa para nuestro organismo, pudiendo repercutir tanto en la salud como en fomentar incremento de peso corporal total y abdominal. Al no absorberse estos pasan directo al intestino cambiando la composición bacteriana en el intestino favoreciendo la aparición de resistencia a la insulina, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras patologías.

Tagatosa:

Endulzaste relativamente nuevo en nuestro país, que se obtiene de la lactosa presente en la leche.

A través de un procedimiento químico se retira la glucosa de la leche, dejando solo la galactosa, esta se fermenta y se genera la tagatosa, sin embargo muchos pueden pensar que este endulzante no es recomendado para intolerantes a la lactosa, sin embargo esto no es así puesto que con el proceso se descompone dejando solo el monosacarido tagatosa, no presentando riesgo alguno para el consumo de intolerantes.

Larraguibel, señala que algunas de sus propiedades más importantes son:

1. Es un endulzante recomendado para diabéticos y intolerantes a la glucosa puesto no eleva la glucemia porque tiene un índice glicemico bajo.

2. Tiene un efecto de fibra prebiótica que ayuda a mejorar la flora intestinal, contribuyendo a un adecuado tránsito intestinal. Se estima que un 20% del producto se absorbe y el resto es metabolizado en el intestino por la flora intestinal, lo que la hace un endulzante no calórico absorbible y beneficioso para resistencia a la insulina.

3. Por su capacidad de endulzar sin calorías es recomendada para ayudar a perder peso.

4. No cariogénico, lo que significa que no produce caries

5. A diferencia de otro endulzantes no es genotóxica, embriotoxica y teratogenica, por lo que no causa daños al ADN, al embrión, ni tampoco genera malformaciones en los fetos.

6. Muy parecido al azúcar en sabor y consistencia, no dejando sensación metálica y permitiendo cocinar con la misma textura, incluso posee la capacidad de generar caramelo y merengue lo que a generado gran revuelo en la cocina saludable de nuestro país puesto los otros endulzantes no tiene esta propiedad.

7. Es un endulzante no calórico, admitido y reconocido como seguro por la FAO/WHO desde 2001.

Es importante mencionar que todos los endulzantes no calóricos tienen una dosis máxima por ende es bueno ir mezclando en el transcurso del día los distintos tipos.

Si bien, el sustituir azúcar común por endulzantes no calóricos ayuda a la pérdida de peso y controlar ciertas patologías como diabetes, hipertriglicerimia y resistencia a la insulina, no es la solución para controlar esto en un 100%. Se requiere un enfoque multidisciplinario con un plan de alimentación y entrenamiento especifico para cada persona y patología.

