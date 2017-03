Si sigues visitando el perfil de Facebook de ru ex novio, estos tips te ayudarán a dejar de hacerlo y a sentirte mejor

Por Valeria Schapira

Experta en relaciones para Match.com

Stalkear es un término derivado del inglés que equivale a perseguir, acosar. Suele usarse en relación a conductas obsesivas vinculadas a la tecnología, sobre todo a las de quienes "investigan" las redes sociales de terceros. El término es muy amplio y abarca desde conductas inofensivas como mirar de manera insistente perfiles ajenos hasta inapropiadas o delictivas como ser invasivo o amenazador en redes sociales, apps o portales de citas.

Existen investigaciones acerca del devastador efecto psicológico del stalkeo entre sus víctimas, sobre todo cuando el acoso es manifiesto. Sin embargo, poco se ha escrito sobre el malestar que experimentan quienes se obsesionan con alguien y llevan su fijación a la vida online.

¿Qué pasa cuando el "stalkeo" hace que nos quedemos en el pasado?

Si te ves invirtiendo tiempo y energía buscando información de tu ex, deberías tener en cuenta que:

- El pasado no regresa. Un ex es ex por alguna o varias razones. Estar continuamente viéndolo online e investigándolo te impide soltarlo te hace idealizar a alguien con quien terminaste una relación. En el peor de los casos, si todo terminó mal, profundiza tus resentimientos. Quedarse anclado en el pasado impide vivir el presente y proyectar a futuro.

- Tu vida es muy valiosa. Cuando estamos tan pendientes de lo que hace otro, generalmente no estamos demasiado conformes ni agradecidos con lo que tenemos. Difícilmente podamos volver a construir una pareja o intentar una nueva relación sentimental cuando nuestra estima está tan baja que priorizamos escudriñar la vida de un ex a reconstruir la propia.

- ¿Qué hay de tu amor propio? ¿Qué haces revolviendo sobras sentimentales en la virtualidad? ¿Haciendo especulaciones sin asidero acerca de la presunta felicidad de quien fue tu pareja? Puede que tu ex no sea tan feliz como se muestra en línea. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Brunel en Londres, las personas que postean más actualizaciones en Facebook acerca de su compañero sentimental suelen tener baja autoestima.

- Trabaja tus apegos. El apego nunca es un buen amor, sino necesidad de algo o de alguien. Una buena relación se construye en base a la libertad, al deseo de estar con otro y no a la falta o a la necesidad. Si estás aferrado a la imagen idealizada de un vínculo que terminó, estás en problemas. Si sientes que sólo/a no puedes trabajarlo, no dudes en pedir ayuda a un terapeuta.

- ¿Qué tal un poco de "dieta virtual"? La tecnología es una maravilla que nos permite estar en contacto con las personas que queremos, trabajar, ahorrar tiempo, hacer trámites, buscar un amor y otros etcéteras. Pero si estás indigestándote del pasado haciendo abuso de las redes sociales, por ejemplo, es hora de que te pongas un freno. Prueba bloquear los perfiles de tu ex. Nada de entrar a ellos pidiendo apoyo a tus amigos. Si te quieren bien, te ayudarán a poner un freno a tus conductas obsesivas.

- Piensa en abundancia. Creer que ese amor que terminó es lo único y lo último bueno que pasará en tu vida sentimental es falso. Puede que haya sido una enseñanza para cultivar mejores relaciones. Siéntete merecedora de lindos vínculos y atraerás un amor en sintonía. La mejor relación de tu vida puede estar a un clic de distancia.

