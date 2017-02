Las separaciones en su mayoría son muy dolorosas, sentimos que todo en la vida ha acabado. Pero no todo está perdido, tenemos una vida y debemos salir adelante. No le des la espalda a la vida y reflexiona con estos consejos.

Alessia Di Bari nos da consejos para retomar la vida después de una separación. Es muy común que cuando esto pasa estamos tristes, nos sentimos solas, con baja autoestíma, y sentimos que la vida no es la misma, hasta llegamos a pernsar que no habrá nadie para nosotras. Pero es importante reconocer desde cuándo no has hecho algo por ti misma. Tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades. Así que, aprovecha la soltería, tu única prioridad eres tú. No tengas miedo y vive el dolor, porque estarás bien.

