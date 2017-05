Tranquila, no significa que no te quiera

Por Andrea Sánchez

A veces, cuando estamos enamoradas, queremos gritarle al mundo lo felices que estamos, lo bien que nos sentimos, pero ya lo dice la sabiduría hindú, que hay cosas que debemos mantener en secreto para que funcionen y no se carguen de la energía negativa de la gente.

Una de las preguntas recurrentes que recibimos es ¿por qué mi novio no sube fotos conmigo a redes sociales? Aunque la respuesta no es tan sencilla pues esta decisión dependen 100% de la persona, te decimos algunos de los motivos.

No quiere ir demasiado rápido

Piensa en todas esas personas que tienes en redes sociales. Tu lista de amigos está compuesta por tu familia, tus amigos cercanos, tus compañeros de la escuela o el trabajo, son todos los círculos con los que convives a diario. Puede que tu galán no esté preparado para que el mundo en sus redes se entere que está iniciando una nueva relación. Dale su espacio, es normal sentirse así.

No está seguro de la relación

En el fondo sabemos cuando algo no funcionará. Imagina que llevan unas semanas y comienzan a llenar sus respectivas redes de fotos y mensajes románticos, pero la relación no funciona y cortan al poco tiempo, en definitiva es mejor no tener fotos suyas en sus redes, al menos al inicio, cuando no hay nada seguro.

Siempre hay comentarios mal intencionados

Muchas veces la gente no se mide con sus comentarios. Imagina que su última relación fue un fracaso total, le ocasionó burlas por parte de sus amigos, si ahora publica que está intentándolo de nuevo, es probable que le recuerden su pasado y te hagan sentir incómoda.

No quiere que nadie se entere

Es cierto, algunos hombres (no todos), quieren seguir conservando su estatus de soltero ante sus amigas o conocidas. Ojo aquí, evalúa si te interesa estar con alguien que no tiene el mínimo interés de respetar su relación.

Para terminar

Facebook es una red social, no es tu vida real. Poner sólo lo necesario de tu vida, incluida tu relación, alejará los problemas de tu vida. Disfruta tu relación, ya habrá momentos para poner fotos de ustedes. O no.

Debes aprender a respetar las decisiones de tu pareja, a veces el amor no es poner una foto en Facebook, sino una buena plática, una cena divertida, un viaje o una actividad que sólo les pertenezca a ustedes.