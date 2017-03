Mira lo que pasó en la primera Fiesta de Empoderamiento Sexual de Nueva Mujer

Hace unos días lanzamos una convocatoria a través de redes sociales, en donde invitamos a nuestras socias a que se ganaran un pase doble para la primera Fiesta de Empoderamiento Sexual de Nueva Mujer, Erotika y V Motel. Aquí les presentamos a algunas de las ganadoras y cómo fue su experiencia al entrar en contacto con juguetes sexuales. ¡No se lo pierdan!

Ficción vs. Realidad

"Siempre me han gustado los juguetes sexuales, pero creo que son una parte importante para ti misma y para la diversión con tu pareja. Creo que me falta descubrir muchas cosas, porque los juguetes que conozco no son muy variados. Después de venir aquí tengo la intención de visitar una love store para ver qué más puedo encontrar".

Tecnología de vanguardia

"Me encanta que haya la idea de que haya tenido la oportunidad de conocer y probar más con una guía de cuáles son las novedades, los procesos higiénicos y cómo poder disfrutar más tanto con tu pareja como sola. Me gustó la lencería y la tecnología, ya no es el típico vibrador enorme, sino vibradores a control de distancia y con diferentes niveles de vibración".

Un descubrimiento

"No conocía mucho antes, pero me mostraron una gran variedad y me gustaron. Todos los productos se veían de buena calidad y muy divertidos. Fue una gran experiencia. Creo que hay mucha oferta de nuevos productos en pro de la liberación femenina, pero también para el disfrute de la pareja. Creo que vale mucho la pena, para cualquier pareja, probar alguno de estos productos".

Un experto es tu guía

"Pensé que (los juguetes sexuales) eran bastante clásicos y que no habían muchas opciones, o que sí habían el ir a preguntar era como ir a un escaparate, nada más escoger sin que nadie te ayudara mucho. Ahora veo que hay mucho conocimiento por parte del personal (de la love store) y son muy interesantes todas las opciones que tienen. Ya no es un clásico falo en que te están vendiendo. Es muy importante conocernos y aceptarnos como somos. No somos la clásica vagina que vemos en una película porno o en una foto de una foto de una famosa, somos quienes somos y es importante sabernos disfrutar".

"Me entusiasma mucho que la fiesta fuera sobre empoderamiento sexual. Los juguetes sexuales con una herramienta para apropiarnos de nuestra sexualidad, para reconocernos en ella, para aplicarla, usarla y experimentar".

