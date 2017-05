Echa un vistazo a las recomendaciones que la sexóloga Alessia Di Bari nos da acerca de los juguetes sexuales

Por Alessia Di Bari

Sexóloga

- ¿Qué es? Es un vibrador fabricado en forma fálica y con un estimulador de clítoris incluído. También se le conoce como vibrador rotador o rabbit; aunque también lo puedes encontrar con diferentes formas como: sirenita, colibrí, delfín, foca, etc.

- ¿Existe un material ideal? El material más común de este juguete es el silicón, en el ideal de los casos, grado quirúrgico. ¿Todos tienen la misma función? Sí, su función es vibrar y estimular vagina y clítoris al mismo tiempo.

- ¿Para qué sirve? Lo puedes traer puestos mientras caminas, haces el quehacer o vas al super. La idea es que lo traigas puesto en público, como parte del juego, mientras disfrutas de una estimulación directa sobre tu clítoris o en el interior de tu vagina –según el modelo que escojas-.

Algunos, incluso, vienen con control remoto para que puedas compartir la experiencia con tu compañero(a) de juegos y que sea él/ella quién decida cuándo, cómo y en dónde tocarte a la distancia.

- ¿Cómo se usan? Antes de empezar necesitas escoger el que mejor conecte contigo, para que la experiencia sea 100% placentera para ti. Lee el instructivo, hay algunos que tienen más de 10 velocidades y diferentes modos de rotar, así que será mejor que te prepares. Lo puedes intentar en solitario o con tu pareja. Es muy importante que no te olvides del lubricante y que empieces de menos a más.

Si no estás acostumbrada, te pueden asustar las sensaciones. Por ejemplo, el vibrador principal –el de la penetración vaginal- tiene en su interior una especie de perlas que al momento de encender el motor van moviéndose, mientras la punta rota deliciosamente para un lado o para el otro. Por si no fuera suficiente, mientras todo esto ocurre, el vibrador externo se dedica full time a tu clítoris... servicio completo. La idea es que te sientas cómoda y atendida; si esto no ocurre, entonces no es el juguete ideal para ti.

- ¿Cuánto tiempo debe durar la experiencia? El tiempo que funcione para ti. Como siempre, mi recomendación es empezar poco a poco e irle subiendo el tiempo y la intensidad acorde a lo que vayas necesitando-.

Frecuencia: No hay un ideal en la frecuencia, la cantidad de veces que para ti esté bien, esa será la frecuencia correcta.

Necesito saber: Algunos, gracias a que el motor de estos vibradores es más grande, hacen más ruido. Así que, aunque le inviertas un poco más, si esto te causa conflicto, es preferible que elijas uno hecho de materiales de calidad que ayuden a amortiguar el ruido. De hecho ¿mi recomendación? Escoge uno recargable y de preferencia, sumergible ¡imagina todo lo que puedes hacer con él!

