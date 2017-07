Esta técnica podrá sonar mágica pero es más dañina de lo que crees

Por Karen Hernández

Así como los outfits y los esmaltes de uñas van y vienen, las modas en las relaciones también. Hoy, parece que las parejas no se conforman con el arte del sexo sino que buscan la forma de agregar un toque mágico al encuentro.

Por ello, una empresa inglesa decidió lanzar un producto que le da un efecto brilloso a tu vagina y fluidos implicados. Esto se está convirtiendo en una extraña tendencia entre las mujeres del reino unido y aunque parezca "divertido" o atrevido, en realidad es muy dañino.

La vagina es una parte muy delicada de la mujer, pues tiene la piel más sensible en comparación con la del resto del cuerpo y cualquier producto u objeto ajeno puede provocar heridas y exponer la vagina a infecciones y reacciones alérgicas. Ginecólogos del Reino Unido y del extranjero advirtieron que el uso de estos productos, pueden producir "picazón, dolor e infecciones" como vaginosis bacteriana, aftas e inflamación.

Sin embargo, los fabricantes del producto, Pretty Woman Inc., afirman que es seguro de usar. ¿De qué trata este producto? De insertar cápsulas de brillo en tu vaginas con la intención de "estallar" en el climax y sorprender a su amante.

De acuerdo con los fabricantes, Passion Dust es "una cápsula que se inserta en la vagina por lo menos una hora antes de tener relaciones sexuales" y a medida que la cápsula se calienta y se humedece por los líquidos vaginales naturales, comenzará a disolverse y liberará los fluidos con brillantes y un sabor a dulce". Y claro, también afirman que ha tenido tal aceptación por las clientas que actualmente se encuentra agotado.

La única advertencia que viene con el producto es que "las pequeñas partículas de brillo pueden ser un riesgo para aquellas personas que sufren de asma si se llegan a ingerir durante el sexo oral". Pero las cápsulas contienen brillos cosméticos y polvos de gemas hechos de materiales no tóxicos, "incluso si se ingieren en pequeñas cantidades". Además tienen un pigmento natural y la forma circular de de las piezas de glitter, las hace seguras para las paredes vaginales de la mujer o la piel externa de la pareja. Pero nada es como se pinte en el empaque.

El glitter podrá ser seguro para tus labios o en el maquillaje para ojos o tintes de cabello, pero no para tu vagina. De acuerdo con Aly Dilks, directora clínica de la Clínica de Salud de la Mujer dijo para The Huffington Post que el brillo vaginal es "una tendencia bastante peligrosa" ya que no sólo está haciendo tu vagina propensa a picazón, dolor y muchas infecciones desagradables, sino que también "está cambiando el equilibrio PH dentro".

