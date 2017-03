Por Luis E Lara

El experto en técnicas de persuasión psicológica indetectable, también director de "Cómo Enamorar A Un Hombre Hoy" y "El Juego de la Seducción", Luis E Lara, analiza el acercamiento entre hombres y mujeres, especialmente si se trata de una cita.

¿Te interesa alguien que se muestra amable y sonriente pero no has logrado que te invite a salir?

Lo ves casi a diario, tal vez es el amigo de alguien que conoces, o te lo encuentras en fiestas. Siempre que lo ves se muestra alegre de verte, intenta ganar tu atención de alguna manera y presta atención a lo que dices.

Se siente bien, parece como si estuviera atraído hacia ti. Te hace reír y sientes que podría ser lo que has estado buscando.

Sin embargo, aunque lo has visto varias veces, no has logrado que te invite a salir. Lo cual te confunde y hace que pienses más en él.

Mientras tanto te haces la siguiente pregunta:

¿Está realmente interesado o solo está jugando

conmigo?

La situación es...

¿Deberías ser tú quién dé el primer paso para

proponer algo?

O...

¿Deberías darle una señal que le haga actuar?

Existen varias razones por las cuales un hombre se muestra coqueto y no da el siguiente paso para proponer el encuentro:

* Una razón podría ser que está saliendo con alguien más y no quiere que lo sepas, pero disfruta de tu compañía de forma amable.

* Tal vez siente algo de atracción por ti, pero aún no siente ese deseo intenso por tenerte que lo hace perder el control.

* Tal vez no está entendiendo las señales que le estás enviando, a veces siente que estás interesada pero otras veces siente que estás usando una máscara que no le hace sentir en confianza para dar el siguiente paso.

Hay cosas que no están a tu alcance, sin embargo es posible tomar ciertas medidas que van a aumentar la probabilidad de que te invite a salir:

1. Genera un aumento en los niveles de atracción

Todos los hombres tienen algo que les atrae de forma inconsciente.

Cada encuentro que tienes con él es una oportunidad para aumentar esos niveles de atracción mediante ciertas acciones que van a cautivar su interés.

2. Permite que la interacción fluya y dale espacio para que responda

Cuando lo veas la próxima vez no huyas, permite dar inicio a una conversación amigable y no escuches esa voz interna que dice "él tiene qué hacer todo el esfuerzo".

Un hombre puede tener miedo al rechazo y si no le das la confianza no podrá dar el siguiente paso de invitarte a salir.

3. Envíale señales indirectas

Existe una forma de lograr que un hombre tome una acción sin que sepa por qué lo está haciendo.

Una forma de lograrlo es diciendo algo como: "Me ha gustado hablar contigo, anota mi número y me avisas cuando haya algún plan interesante".

Las señales indirectas NO consisten en llamarlo directamente o enviarle mensajes para invitarlo a salir, eso haría que pierda su interés.

