Nuestra experta en sexualidad nos invita a poner a prueba a nuestra pareja o prospecto con estas preguntas. ¡Inténtalo!

Por: Alessia di Bari

Me encontré hace poco con un texto que el escritor Mandy Len Catron publicó hace poco más de dos años para The New York Times, en el que cuenta cómo se enamoró gracias a 36 preguntas proporcionadas por el psicólogo Arthur Aron.

Aunque, en realidad, esas preguntas fueron originalmente planteadas en el estudio de Aron como una herramienta para generar intimidad, el resultado parece muy alentador cuando lo ponemos en práctica con nuestra pareja o prospecto.

Durante el experimento original, una de las parejas terminó casándose 6 meses después de haberse conocido, gracias a la conexión que generaron por medio de las preguntas.

Me parece que es un estudio interesante y que puede probarse en pareja, con amigos o con nuestros colaboradores en el trabajo. Lo que seguro vas a sentir, después de haberlo hecho, es mucho más cercanía con la persona en cuestión.

Estos son los tres paquetes de preguntas que propone:

PARTE 1

1. Suponiendo que pudieras elegir a cualquier persona en el mundo ¿a quién te gustaría invitar a cenar?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿En qué sentido?

3. ¿Alguna vez has practicado lo que vas a decir por teléfono? ¿Por qué?

4. ¿Qué es para ti un "día perfecto"?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas? ¿Y para otra persona?

6. Si pudieras vivir hasta los 90 años y los últimos 60 pudieras conservar la mente o el cuerpo de una persona de 30 ¿cuál escogerías?

7. ¿Tienes una corazonada de la forma en que vas a morir?

8. Menciona tres cosas que tu y la otra persona parezcan tener en común.

9. ¿De qué te sientes más agradecida en la vida?

10. Si pudieras cambiar cualquier cosa de la forma en la que fuiste criada, ¿cuál sería?

11. Cuéntale a la otra persona la historia de tu vida en cuatro minutos, pero con tanto detalle como te sea posible.

12. Si despertaras mañana con una cualidad o habilidad nueva ¿cuál sería?

PARTE 2

13. Si una bola de cristal pudiera decirte la verdad sobre ti, tu vida, el futuro, o cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría saber?

14. ¿Hay algo que has soñado hacer desde hace mucho tiempo? ¿por qué no lo has hecho?

15. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras en una amistad?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

18. ¿Cuál es tu recuerdo más terrible?

19. Si supieras que dentro de un año vas a morir¿cambiarías algo de la forma en que vives ahora?¿Por qué?

20. ¿Qué significa la amistad para ti?

21. ¿Qué papel juegan en tu vida el amor y el afecto?

22. Alternadamente, digan algo que consideren una característica positiva del otro. Mencionen un total de cinco características.

23. ¿Qué tan cercana y cálida es tu familia? ¿Sientes que tu infancia fue más feliz que la de la mayoría?

24. ¿Cómo es tu relación con tu madre?

PARTE 3

25. Hagan tres declaraciones verdaderas usando "nosotros". Por ejemplo, "los dos estamos en esta sala sintiendo..."

26. Completa esta frase: "Quisiera tener a alguien con quien compartir...".

27. Si llegaran a ser amigos íntimos, dí qué sería importante que el otro supiera.

28. Dile a la otra persona qué te gusta de ella. Sé muy honesto esta vez y di cosas que posiblemente no le dirías a alguien que acabas de conocer.

29. Cuéntale a la otra persona un momento vergonzoso de tu vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Enfrente de alguien? ¿Y a solas?

31. Dile a la otra persona algo que ya te guste de ella.

32. ¿Qué es algo demasiado serio para bromear al respecto?

33. Si fueras a morir esta noche sin poder comunicarte con nadie, ¿qué sería lo que más lamentarías no haberle dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho?

34. Tu casa, con todo lo que posees se incedia. Después de salvar a tus seres queridos y tus mascotas, puedes salvar una sola cosa mas. ¿Qué sería y por qué?

35. La muerte de qué familiar sería la más perturbadora para ti ¿Por qué?

36. Comparte un problema personal y pregúntale a la otra persona cómo lo manejaría. También pídele que te diga cómo parece que te sientes respecto al problema que elegiste.

Finalmente, ya que contestaron toda la batería de preguntas, ahora sólo queda mirarse a los ojos durante 4 minutos y dejar que la magia ocurra.

Lo cierto es que no tienes nada que perder, sino mucho qué ganar si te atreves a hacer este experimento con alguien importante para ti. Créeme, el resultado lo vas a agradecer.

Cuéntame cómo te sentiste antes y después y si alcanzas a observar un cambio en la relación después de esto.

