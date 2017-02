La falta de comunicación efectiva es la más frecuente de todas.

Por: Carmen Deliz Maldonado Rodríguez

¿Sabías que la pérdida de deseo constituye el primer problema sexual en las mujeres? Los resultados de múltiples investigaciones lo confirman. Así que si eres una de ellas, no tienes por qué sentirte culpable.

Ahora bien, ¿qué factores provocan esa falta de apetito sexual? En una entrevista con Nueva Mujer, el sexólogo español, Francisco Cabello Santamaría, enumeró cuatro de las causas más frecuentes.

DESCUBRE MÁS:

Pero antes, lo primero que debes saber es que hay dos tipos de deseo. Está el deseo fase uno o el deseo pre-exitatorio, que es cuando sientes ganas de tener sexo con tu pareja. "Ese deseo solo se tiene de unas tres a siete veces a lo largo de un clico (menstrual)", que normalmente ocurre durante el periodo previo ovulatorio y antes y después de la regla, explicó el doctor.

El resto del tiempo experimentas el deseo post-exitatorio, que es el otro tipo de deseo conocido como fase dos. Una manera de describirlo sería cuando "tú estás en una situación neutra, tranquila en casa, y él (tu pareja) llega, te habla, te acaricia y entonces te entra el deseo", dijo Cabello Santamaría.

Incluso, en las parejas exitosas, de larga duración, hay un predominio del deseo fase dos o deseo post-exitatorio sobre el deseo fase uno. Lo que significa que la iniciativa juega un papel importante en este aspecto. Interesante, ¿no?

Según el experto, estas son las causas más frencuentes de la falta de deseo sexual en la mujer:

1. Falta de comunicación: "Por orden de frecuencia, lo que más afecta son los conflictos de comunicación en la pareja", añadió el sexólogo. Un ejemplo de ello sería que tuvieras el deseo de estar con tu pareja y fueras a buscarla. Sin embargo, cuando te acercas, él tiene una mala cara y te habla mal. Es entonces cuando se desaparece el deseo.

"Una mujer, cuando tiene falta de deseo, lo primero que tiene que evaluar es cómo está el nivel de comunicación en pareja en ese momento", afirmó Cabello Santamaría.

2. Disfunciones sexuales previas: Esto sucede cuando no se sientes satisfecha con las relaciones sexuales con tu pareja. "Si tú no te exitas bien o no tienes orgasmos o la relación sexual te aburre, te sientes mal y, como consecuencia, lo que haces es evitarla", manifestó el doctor.

3. Conflictos: La ansiedad, el estrés y todo tipo de factores externo, como el trabajo, provocan en ti un estado anímico que simple y sencillamente no está apto para pensar en tener sexo. Es un factor frecuente en personas con un estilo de vida muy ocupado.

4. Ingesta de medicamentos: Hay medicamentos que interfieren con la respuesta sexual. En ocasiones, la persona quiere tener relaciones con su pareja, pero no tiene ganas y no sabe por qué. En estos casos, se recomienda tomar en cuenta los efectos secundarios de las medicinas que se están ingiriendo.

TE RECOMENDAMOS EN VÍDEO:

¿Conoces el facesitting? aquí te explicamos de qué se trata esta práctica sexual

Y EN IMÁGENES:

9 ideas falsas que los hombres tienen sobre las mujeres gracias a las películas porno