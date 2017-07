Nuestra experta en sexualidad nos habla de las expectativas en las relaciones

Por Alessia Di Bari

¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás enamorada de la persona con la que sales o si simplemente amas el potencial? Mis amigas me molestan porque dicen que más que parejas, amo tener proyectos. Déjame explicarte. Comienzo haciendo comentarios como: "si te dejaras la barba te verías más guapo" y conforme la confianza aumenta, termino sugiriendo cosas: "deberías cambiar de trabajo, yo creo que ahí estás muy desaprovechado".

Es muy común que estemos con una persona porque vemos lo que podría llegar a ser, pero no quien es hoy. Entonces, ¿en realidad estamos enamoradas? No lo sé, te dejo la pregunta en el aire y te tocará a ti responderla.

Para mí, ha sido un largo, y en ocasiones, tortuoso camino. No sé a ti, pero a mí me duele ver esta parte de mí. Duele sentir que, muchas veces, no me conformo, ni me encanta la persona con la que estoy, sino con todo eso que podría llegar a ser, pero que no depende de mí y no sé si la otra persona quiere cambiar.

Es importante que nos hagamos esta pregunta cuando estamos con alguien. Que realmente nos cuestionemos para qué estamos ahí y desde qué lugar. Si bien tampoco se trata de irnos al extremo y terminar con esa persona porque creemos que no se abre emocionalmente, es muy válido que nos cuestionemos cómo nos sentimos y qué nos gusta de él o ella.

No caigas en tus propias trampas. Algo muy común es que nos vayamos con el discurso y dejemos de ver los hechos, lo que sí ocurre. Por ejemplo, la persona con la que sales dice que le encanta el desarrollo humano y conocerse para ser una mejor versión de sí mismo y a ti eso te encanta, pero nunca ha tomado un curso de nada así. En su vida ha ido a terapia y cada que le dices algo de sí mismo se defiende y actúa a la defensiva. Tal vez, tiene toda la intención y le encantaría algún día –quién sabe cuándo- tomar un curso, pero lo real es que no está sucediendo. Hoy no es esa persona, ni está cerca de serlo. Por lo tanto, necesitarás valorar si eso está bien para ti o no.

Todos nos fijamos en el potencial, simplemente se trata de aterrizarlo a lo concreto y ver qué tantas ganas y qué tan cerca está –o no- de esa persona que vemos. En el ideal de los casos, sería increíble estar con la persona que es y no con la que podría ser, es con ella con la que tienes una relación, la otra sólo está en tu imaginación.

Te invito a que hagas la reflexión. Haz una lista de todo lo que ves, lo que te gusta y lo que no, todos los posibles aciertos que sientas que puede llegar a tener. Después, "justifica" tu lista con hechos con acciones concretas, eso te dará una buena idea de dónde estás parada.

