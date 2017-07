Se trata de confianza. Si no confías en tu pareja, ¿para qué estás con ella?

Por: Erika Michael*

¿Les ha pasado que su pareja tiene el celular sobre la mesa o la cama y cuando se prende la luz de las notificaciones, automáticamente, miramos a ver qué ha recibido? Sí, a mí también. Y es curioso que nuestra mente esté dirigida por conceptos tan negativos que nos hagan "pensar mal" en cada oportunidad para confiar.

Conozco casos de parejas que al revisar el teléfono de su compañero descubrieron la verdad de su infidelidad. Pero, ¿qué tal si dicha infidelidad no existe?

Deberíamos tener mayor confianza en nosotros mismos y en nuestra pareja, pero esto es casi imposible en los tiempos tan tecnológicos en los que vivimos. Basta con tener un Snapchat para poder recibir material privado y comenzar conversaciones que pronto serán olvidadas. La pelea de pareja por no poner la foto de perfil de Facebook juntos ha pasado a la historia. Ahora nos preocupamos más. Y tiene sentido, I fell you, hay muchas más maneras en las que nuestra pareja podría engañarnos teniendo conversaciones privadas con otras personas que puedan deshonrar nuestra relación.

Sin embargo, ¿tendrá sentido cargarme la mente pensando en lo que hace o no nuestra pareja o en cómo responde a los mensajes que recibe? No lo creo. Si entramos a buscar algo con la intención de encontrar algo negativo, eso hallaremos.

Mi consejo es básico y simple. Si no confías en tu pareja, termina la relación.

La confianza es algo que se construye y, aunque es difícil, se puede recuperar, incluso, luego de haber sido dañada. Pero es un ejercicio de ambos y voluntad de ambos para encontrar las estrategias para volver a confiar. Pero si no confías en tu pareja y no logran ponerse de acuerdo en cómo trabajar la desconfianza. Entonces termina la relación, pues no será saludable para ninguno de los dos.

Establezcan los acuerdos de confianza y comunicación en su relación y hónrenlos. Se puede.

"Si las cosas no cambian, cambia tú."

