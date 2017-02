Aunque todas las parejas son diferentes, estudios de la Universidad de Illinois podrían dar un indicio

Las relaciones de pareja pueden resultar complicadas para algunas de nosotras. Con San Valentín a la vuelta de la esquina y todo lo que implica, es normal que nos cuestionemos si llegó el momento de tener relaciones sexuales por primera vez. Hay que aclarar, cada pareja va a su paso y no pretendemos decir qué está bien y qué mal. Todo lo que leerás a continuación está basado en el libro 'The Handbook Of Sexuality In Close Relationships', que puedes consultar aquí.

Sandra Mett, profesora de la Universidad de Illinois, publicó una investigación en la que averiguó si tener una conexión emocional previa antes de tener relaciones sexuales podría tener un impacto positivo en el desarrollo de la relación.

Sandra se dedicó a estudiar a hombres y mujeres en edad universitaria y la forma en la que sostenían relaciones sentimentales. Encontró que las parejas que tuvieron primero relaciones sexuales y luego se dijeron primero 'te quiero o te amo' habían tenido experiencias negativas e incomodidad.

Aunque esto no es un claro indicador, su investigación encontró que conocer primero a la persona, compartir cosas y construir un compromiso, crear una conexión emocional es definitivo para que una relación funcione cuando pasa al terreno de lo sexual. Aunque la autora enlista estas cosas, no pone un periodo en cual deban pasar, de ahí que sí, esa sentencia que dice 'que cada relación es diferente y va a su paso' nunca había tenido tanto sentido.

Las conexiones creadas con una pareja no se miden en tiempo y puede que en pocas semanas ambos estén listos para matener relaciones sexuales, porque ambos están cómodos con la decisión.

