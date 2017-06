La edad podría ocasionarles algunas discusiones, aún cuando el amor sea muy grande.

Por Dayana Alvino

Dicen que el amor no tiene edad, sin embargo, cuando la diferencia de años entre tú y tu pareja supera los 5, puede ser un poco más complicado hacer que la relación funcione a la perfección (o lo mejor posible).

Si tú y tu pareja se llevan varios años de diferencia existen ciertos factores que, de acuerdo con la psicóloga social y profesora asociada de la Loyola University Maryland, Theresa E DiDonato, que pueden ayudarte a descifrar si eso será un factor que les ocasione problemas.

¿Qué tan similares son?

La similitud es uno de los factores que ayudan a las personas a tener una relación exitosa. Si tu pareja y tú comparten, pese a la diferencia de edad, los mismos gustos, la idea de cómo deben gastar el dinero o malgastar su tiempo, entonces no tienes de qué preocuparte. Pero, si no es así, lo más probable es que esa incompatibilidad les ocasione problemas (algunos muy serios).

¿Comparten la misma meta en cuanto a su relación?

Uno de los problemas frecuentes entre las parejas que se llevan varios años de diferencia es que alguno de los dos quiere casarse (regularmente el que es mayor) y el otro no . Si tú y tu novio saben bien lo que esperan de su relación en un futuro, jamás han discutido porque alguno quiera formalizar y el otro no, e incluso han pensado en vivir juntos, las cosas están perfectas. De no ser así, quizá enfrenten problemas por la diferencia de expectativas.

¿Sus amigos y familia los apoyan?

Cuando las parejas que se llevan varios años de edad se enfrentan a la desaprobación de las personas de su círculo cercano, sacar su noviazgo adelante les cuesta más trabajo. DiDonato indica que si bien las parejas de edades diferentes tienden a estar más comprometidas con su noviazgo, al sufrir el rechazo social eso cambia de forma negativa. Así, tener el apoyo de sus amigos y familiares puede beneficiar su conexión.

¿Sus objetivos en la vida son compatibles?

Es complicado cuando en una pareja uno de los dos piensa en pasar sus próximos cinco años divirtiéndose y viajando, mientras que el otro desea establecerse y tener una vida tranquila; y ninguno quiere ceder a sus anhelos. Si es su caso y sus objetivos son incompatibles, entonces tendrían que platicar seriamente de cómo la diferencia de edad afecta su relación y solucionarlo.

¿Desean tener hijos o no?

Aunque esto no es sólo un factor que afecta a las parejas con diferencias de edad, la experta señala que entre quienes sí difieren varios años tener un hijo o no se puede convertir en un tema conflictivo. Esto se debe principalmente a que pensar en educar a un pequeño a los 30 no es lo mismo que hacerlo a los 50. Por ello es importante que ambos platiquen de qué es lo que piensan al respecto. Ustedes, ¿quieren tener hijos o no?

Es claro que cada pareja es un mundo, y estos factores no tienen que afectarlos a ustedes negativamente. Sin embargo, es bueno que los conozcas para tener más claro qué podría ocasionarles problemas si se llevan varios años de diferencia.

