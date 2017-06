Una relación es de dos y si uno no ve por el bienestar del otro, es momento de decir "adiós"

Por Karen Hernández

Las relaciones amorosas no son un juego fácil pues hay que saber ir al parejo y lanzar su mejor carta a favor del bienestar propio y del otro. Una buena relación de pareja no es aquella que nunca tiene problemas, sino la que sabe manejar sus conflictos y permite que estos surjan, siempre y cuando haya una buena comunicación, una convivencia sana y una retroalimentación.

DESCUBRE MÁS: ¡Alerta! Así es como una infidelidad puede afectar tu salud física y mental

Pero cuando todo se convierte en una pesadez y un juego disparejo, quizá es hora de replantear la relación. Por ello, sólo nuestro gurú del amor, Matthew Hussey, podría darnos los mejores consejos. Estas son las señales que debes tomar en cuenta para descifrar si debes seguir con tu pareja o decir next:

1. Se siente amenazado cuando tienes éxito

En este punto, tu chico hará todo por retenerte cuando tengas algo que has deseado por mucho tiempo y él no. Si consigues el trabajo que tanto deseabas o logras subir de puesto y él utiliza chantajes emocionales como "ahora estarás más ocupada, ¿verdad?". Esto sólo puede revelar una baja autoestima de su parte, en cuanto a no tenerte cerca todo el tiempo para él o por miedo a que lo dejes fuera de tus planes. Puede parecer tierna la idea de que quiera que estés todo el tiempo con él/ella, pero no lo es. Al contrario, es malo tener a alguien controlador y absorbente. ¡Necesitas alguien que se mueva por todas partes y coseche sus propios éxitos para después compartir entre ambos!

DESCUBRE MÁS: Qué hacer cuando tu pareja eyacula demasiado pronto

2. Nunca pregunta por ti

El narcisismo en su máximo esplendor. El típico caso del chico/a que sólo habla de sus penas y méritos sin tomar en cuenta cómo estás. Aquel que demuestre interés CERO en tu vida, no vale la pena pues sólo prueba que está demasiado obsesionado consigo mismo como para cuidarte. Puede que te sientas especial porque te hace parte de sus filosofías más profundas de la vida pero después de hablar por horas y horas, sólo se detendrá por un segundo para preguntar "Ah sí, ¿qué tal tu día?". Por supuesto que cuando pase, sólo fingirá escuchar durante 10 segundos, antes de volver a sus cosas.

3. Todo lo toma personal cuando peleas

Hasta las parejas más perfectas tienen las discusiones extrañas y hasta fuertes pero lo que hace la diferencia es cómo toma el otro el asunto por las riendas para terminar la discusión. Si la persona en cuestión no te mira a los ojos, te evade y peor aún, saca temas personales en tu contra o te insulta con tal de defenderse y ganar, ADIÓS. Alguien que de verdad vale la pena jamás te atacará donde más te duele.

DESCUBRE MÁS: Señales de que estás saliendo con un psicópata

4. Es posesivo

Si cada vez que sales con tus amigos/as y se pone celoso, es una señal de alerta. Quizá también se moleste si se entera que saliste a comer con tu compañero/a de trabajo o si el barman te coqueteó mientras prepara tu trago. Los celos y la posesividad son tóxicos y son un detonante para que te sientas culpable de muchas cosas o que dejes de hacer lo que te gusta o salir con quien quieras con tal de evitar dramas. Libérate de esta situación antes de que se salga de control.

5. Nunca se disculpa o piensa que ha hecho mal

Decir "Lo siento" cuando has hecho algo mal es básico en cualquier relación. Aunque a muchos les cuesta trabajo decirlo, esas dos palabras significan mucho y si sales con alguien que cree que siempre tiene la razón, estarás cayendo en un ciclo vicioso donde te haga creer que si algo sale mal, siempre será tu culpa. No es que no deban cometer errores, pero si de verdad te quiere y hace algo malo, deberá responder y buscar solución para el bienestar mutuo.

DESCUBRE MÁS: 5 señales de que tu pareja no tiene idea de quién eres (y tampoco le interesa)

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Anillos hechos tatuajes para simbolizar el amor eterno