Lograr que él te escuche sin que peleen es algo que puedes hacer si utilizas el lenguaje adecuado.

Hablar con tu pareja sobre cómo te sientes cuando él hace algo mal y te hiere sin querer (como cuando te deja sola en la fiesta y se va con sus amigos) puede ser complicado, principalmente porque los hombres tienen una tendencia a no abrirse ni escuchar cuando se trata de emociones. Pero tranquila, la cosa tiene una solución sencilla.

De acuerdo con Tina Gilberston, psicoterapeuta experta en relaciones y autora de "Constructive Wallowing", si sigues estos tips tú puedes hacer que tu pareja te escuche, y entienda, cuando necesitas quejarte de alguno de sus comportamientos y platicarle de tus sentimientos.

1. Reconoce sus buenas intenciones

Si comienzas tu platica diciéndole que sabes que te ama y que no hace las cosas para dañarte, es más fácil que él "baje sus defensas" y puedan hablar tranquilamente. Esta frase puede ayudarte a iniciar: "Es complicado para mí decir esto, pero la otra noche...".

2. Evita las acusaciones

Frases como "Tú siempre haces eso..." o "Todo el tiempo me dejas sola" pueden causarte problemas de comunicación. Lo mejor es que no las utilices. Mejor habla de tus sentimientos usando palabras como "daño" y "miedo", dice Gilberston. Ejemplos: "Me sentí herida/ con miedo/ solitaria cuando...".

3. Pídele información

No asumas que sabes siempre las razones de tu pareja para hacer o no algo. "Yo supuse que lo hiciste por...", es una frase errónea común. Después de explicar la situación y cómo te sentiste pregúntale a tu pareja por qué se comportó así y escucha atenta su explicación para no perder detalles.

4. Acepta los hechos y debate

Tienes que estar consciente de que desde su perspectiva tu pareja te dirá hechos que no quieras escuchar, como que quizá él hizo algo bueno por ti momentos antes de que iniciara el problema por el que platican, y que después de escuchar tu queja se pondrá a la defensiva. Aún así no olvides la manera en la que te sientes; tus emociones no son cuestionables.

5. Hazte dueña de tu responsabilidad

Notar y reconocer la forma en que tu comportamiento puede contribuir a un problema entre ambos es tu responsabilidad. Debes saber si, por ejemplo, tienes una necesidad de estar siempre con él que no te permite perderlo de vista un segundo (dependencia) y decírselo, pero sin culparlo por ello.

6. Reconoce sus buenas intenciones de nuevo

De acuerdo con la doctora Gilberston nuestro cerebro está diseñado para prestar atención a las señales de peligro, así que decirle a tu pareja una sola vez que sabes que te ama y no quiere lastimarte no basta. Lo mejor es que lo repitas una vez más o tantas como lo consideres necesario para evitar una pelea.

7. Propón una solución

Una vez que ya planteaste el problema, le dijiste a tu pareja cómo te sientes y escuchaste su versión, asegúrate de sugerir una forma en la que él pueda hacer las cosas diferentes la próxima vez. Por ejemplo puedes decirle: "¿Te parece si te pongo tu música favorita mientras lavas los trastes?".

Los problemas y circunstancias adversas siempre existirán en tu relación, pero lo importante es que sepas cómo evitar que se vuelvan más grandes.

