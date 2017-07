Si respondes que "sí" a la mayoría entonces es el indicado y si la mayoría de respuestas es "no", o dudas, quizá debas replantearte mejor la situación.

Por Karen Hernández

Cuando de amor se trata, escuchamos historias de todo tipo, desde cómo debe ser el "príncipe azul" hasta cómo debe proponerse y cómo debe ser la boda para que tengas una vida de ensueño por los siglos de los siglos, pero ¿realmente es posible tener un cuento de hadas?

Quizá no lo sea con hadas madrinas o en un castillo encantado a la orilla del mar, pero meintras tú seas feliz y estés segura de estar con la persona indicada, no hay magia que no pueda ocurrir. Estos son algunos consejos que harán de tu vida un cuento de hadas real y según el especialista en citas, Mathew Hussey, estas son cinco preguntas que debes hacerte antes de atar el lazo.

1. "¿Me hace sentir en las nubes o en el suelo?"

La pregunta básica y por eso frecuentemente olvidada. Bien dicen que debes rodearte con personas que te hagan sentir bien y saquen lo mejor de ti, ¿pero tu pareja en cuestión hace que te sientas mejor con quien eres? Lo más importante es que te sientas segura y capaz de todo cuando estás a su lado. Esa persona debe ser capaz de elevar tu ánimo cuando te sientas por los suelos y hacerte sentir que tus cualidades son únicas. Es claro que si la mayor parte de tiempo te sientes constantemente criticada o menospreciada, quizá la relación no sea saludable a largo plazo.

2. "¿Queremos el mismo estilo de vida?"

Las relaciones son un trabajo duro y constante y el estar juntos no significa que tengan que hacer las mismas cosas o tener los mismos gustos, pero sí es importante compartir valores y expectativas de vida. Aquí debes preguntarte si pueden estar sentados todo el día viendo la televisión o corriendo en el parque; si pueden elegir viajar por el mundo o quedarse en la ciudad en las vacaciones y por supuesto, si es importante pasar tiempo con la familia o tener hijos.

Congeniar es complicado pero deben saber cómo complementar sus vidas para bien y poder proyectar un futuro de bienestar para ambos.

3. "¿Cómo se comporta en su peor momento?"

Bien dicen que hasta que no vives con esa persona no sabes quién es, así que es obvio que debes estar conciente de cómo se comporta no sólo en los buenos momentos, sino en los peores. ¿Hace rabietas?¿Es posesivo y celoso?¿Hace comentarios desagradables cuando están discutiendo? Nadie es un dulce 24/7 pero los malos modos no se deben pasar por alto, especialmente si se supone van a compartir un espacio juntos esas 24 horas, los siete días a la semana.

Recuerda que es en los peores momentos cuando necesitas un socio y una pareja que te apoye en vez de darte la espalda.

3. "¿Siento una atracción sexual única?"

La atracción sexual no debe cuestionarse; es esa parte física e íntima que los hace querer estar juntos. Es obvio que con el tiempo la pasión desenfrenada que tenían en un principio irá desapareciendo, sin embargo, es crucial que no pierdas esa química que sentiste cuando comenzaron. Recuerda que una cosa es tener sexo y otra es tener atracción o conexión sexual

4. "¿Cuánto sexo queremos?"

El sexo no debe ser una obligación para nadie pero las relaciones no terminar de funcionar biensi ambos no ponen el mismo valor en el sexo. Esto no significa que deban ternlo 24/7 pero sí que deben tener el suficiente para mantener a ambos satisfechos. Hablen y conectense física y emocionalmente para resolver si alguien está sintiendo que no están recibiendo suficiente o si se siente rechazados. Si no comparten esta parte, quizá no haya una verdadera conexión que asegure una convivencia estable.

5. ¿Están dispuestos a disculparse ya trabajar en sus errores?

Las discusiones son inevitables en una relación y tienen que existir para llegar a acuerdos pero ninguna relación puede sobrevivir si una sola persona se lleva toda la carga cuando surgen problemas. Recuerda que ambos son socios por lo que deben ser capaces de reconocer sus defectos y en ocasiones tragarse el orgullo para disculparse.

Si su pareja no puede ceder a sus errores en una discusión y sólo te hace sentir culpable o espera a que lo resuelvas todo, entonces el futuro juntos será una constante lucha.

