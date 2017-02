Cuando nos enamoramos nos cegamos ante los defectos y virtudes de la otra persona, pero hay que tener claro que no cualquiera es para nosotras, ¿sabes cómo determinarlo?

Por Karen Hernández

Las relaciones de pareja son cada vez más complicadas, especialmente porque cada vez tenemos intereses mucho más diferentes entre sí (por no decir que cada vez somo más egoístas) y encontrar con quién compaginar y complementarnos es más y más difícil.

DESCUBRE MÁS

Por un lado, ya no pensamos en el ideal de amor eterno y por otro, en alguna parte de nosotras aún está latente el cuento de hadas perfecto.

Cuando nos enamoramos, idealizamos a la otra persona y nos hacemos creer que es "el/la" persona de nuestra vida, es decir que esa persona tiene un "set de cualidades" con todo lo que buscamos en una pareja. ¿Pero cómo le hacemos las que estamos en proceso de buscar una pareja o de determinar qué es lo que queremos? Nuestro gurú del amor, Matthew Hussey nos explíca 5 puntos clave para averiguarlo.

1. ¿Quieres tener sexo conmigo?

El contacto físico es una parte muy importante de toda relación. Es cierto, el sexo no lo es todo; cuando el sexo es bueno, es un 20% de la relación pero cuando es malo, es un 80%, por eso es que es tan importante estar con alguien con quien tengamos una química inmediata. A veces pasa que la química se refuerza en cuanto conocemos más y más a la otra persona, pero la mayoría de estas no sucede. "Lo que separa una amistad de una relación es el sexo", por eso es importante sentir dicha química desde un principio y estar seguras de que podemos ir construyendo algo en base a eso.

2. ¿Puede adaptarse a un ambiente que es importante para mí?

Quizá no se sienta del todo cómodo en tus eventos familiares donde está tu tía o tu abuelita haciendo preguntas incómodas o tu papá mirándolo con ojos de pistola y quizá tampoco esté completamente feliz estar sentado en el sofá todo el día, viendo documentales, porque es tu actividad favorita Pero lo que determina si el lazo de tu relación es fuerte, es el que él intente acoplarse a esas actividades porque sabe que son importantes para ti.

3. ¿Te hace pensar?

No se trata de llevar un conteo de conversaciones intelectuales donde pruebes que sabes cada teoría de la enciclopedia, sino que estés con una persona que despierte constantemente tu cerebro, no para tener conversaciones intelectuales, sino para madurar, aprender nuevas perspectivas y abrirte a cosas que no conocías y visceversa. Esta persona es aquella que saca lo mejor de ti.

5. ¿Vale la pena en su peor momento?

Dice una frase popular: "Si no puedes soportarme en mis peores momentos, estoy segura que no mereces lo mejor de mi". Todos los seres humanos tendemos a sacar el peor ccomportamiento, cuando estamos en el peor momento, pero la fuerza de una relación no está en estar juntos cuando todo va de maravilla y es color rosa, sino en ver cómo reaccionan ambos cuando las cosas están mal.

5. ¿Tienes que ir siempre al pasado para recordar las cualidades que hicieron que te enamoraras de esa persona o hacia el futuro para averiguar si está dispuesto a comprometerse?

La persona con la que estés es una combinación de dos cosas: uno, que posee cualidades y dos que está listo. Si alguien no está listo para comprometerse y cumplir tus expectativas de vida (a futuro), entonces no es el indicado. Amar a alguien no es suficiente para hacerla la persona correcta. El amor es una decisión cuando decidimos amar a alguien pero este alguien no decide amarnos, hay que cuestionarse si realmente queremos estar ahí.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

10 alimentos afrodisíacos para despertar la pasión

Y EN VIDEO

Las 10 películas más románticas para ver con tu pareja