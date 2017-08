Luego de una ruptura los más importante siempre son ellas

Por Andrea Sánchez

Terminar una relación supone cerrar con un ciclo. Sin importar si fue una relación sana o una destructiva, ponerle fin al vínculo que tienes con alguien por quien sientes muchas cosas es un momento duro. Muchas mujeres poseen la suficiente inteligencia emocional para decir adiós, pero para otras la situación es más complicada de afrontar. Estas son algunas de las actitudes que las mujeres inteligentes asumen.

No culpan al otro

Se vale saber en qué puntos el otro se equivocó, pero una mujer inteligente hace un ejercicio de introspección con el que busca saber en qué falló, qué puede mejorar o los momentos en los que pudo lastimar al otro. Hacerse responsables de su participación en la relación es básico para sanar y superar la ruptura.

Toman tempo para ellas

Terminar un ciclo supone muchos cambios de rutina, de círculos de amigos, de actividades e incluso de lugares. Puede que hayan estado viviendo con su galán y al momento de la ruptura tengan que regresar a casa de tus papás o a su departamento. Tomarse el tiempo para analizar las cosas, para acoplarse a su nueva vida antes de iniciar otra relación es una muestra de responsabilidad.

No inician una relación inmediatamente

Otro de los puntos básicos de las mujeres inteligentes es que no se involucran de inmediato en otro compromiso. Asumen que la relación ha llegado a su fin, pero son conscientes que no necesitan a un hombre a su lado para ser felices o plenas.

Tienen metas claras

Una relación sentimental es parte de su vida, pero no lo es todo, por eso, cuando llegan al final, saben que su vida seguirá funcionando porque tienen hobbies, proyectos y sueños que no dependen de otra persona para ser cumplidos.

No generalizan

Si la relación no fue tan grata o dejó algunos sinsabores, una mujer inteligente sabe que 'no todos son iguales', está abierta y receptiva al amor porque entiende que la vida a veces tiene altibajos. Aprenden a romper con sus patrones y a diferenciar de los hombres que les convienen de los que no.

