Muchas de letras del cantante puertorriqueño son un himno al amor y él merece escucharlas.

Por Dayana Alvino

Si hay un artista que durante años le ha cantado al amor, ese es Chayanne. Por eso es que muchas de las letras de sus canciones, sobre todo las más viejitas, son perfectas para decirle al amor de tu vida (o del momento). ¿Hay algo más romántico que: "En lenguaje terrenal mi vida eres tú"?

Para que le demuestres a tu novio tu lado más romántico, te compartimos algunas canciones de Chayanne que puedes dedicarle en cualquier momento.

1. "Me enamoré de ti"

"Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío

Estando en tus brazos sólo a tu lado siento que respiro"

2. "Sentada aquí en mi alma"

"Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta

Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras"

3. "Tu pirata soy yo"

"Tu pirata soy yo y mi mar es tu corazón

mi bandera, tu libertad. Mi tesoro, poderte amar"

4. "Completamente enamorados"

"Completamente enamorados

Alucinando con nosotros dos"

5. "Atado a tu amor"

"Y la libertad, te juro, no la quiero

Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor"

6. "Humanos a Marte"

"Te quiero como no quise antes

Te quiero porque eres natural"

7. "Yo te amo"

"En palabras simples y comunes yo te extraño

En lenguaje terrenal mi vida eres tú"

8. "Si nos quedara poco tiempo"

"Y si nos quedara poco tiempo

Y si no pudiera hacerte mas el amor"

9. "Cuidarte el alma"

"Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo

soñar con tu voz cuando dices te quiero"

10. "Torero"

"No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero

Como un buen torero, me juego la vida por ti"

11. "Tal vez es amor"

"No se decir lo que me gusta de ti, algo me mata pero me hace vivir

Tal vez es amor"

¿Cuál es tu canción favorita para dedicar?

