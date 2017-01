Los viajes de amor pueden ser increíbles, pero si no lo hacemos con responsabilidad pueden ser la peor pesadilla.

Por María Briones

En una relación siempre llega una inquietud de salir de vacaciones juntos, ya sea a la playa, a acampar o al lugar de sus sueños (o a donde nos alcance). Pero también existe una sensación extraña o miedo de que todo salga mal y que la relación termine o todo cambie. Y es que la realidad es que puede pasar.

Por ello es importante tener en cuenta estos diez puntos que he preparado para ti. Yo comencé una relación y depsués de 3 meses nos fuimos de viaje a una playa lejana, fue uno de los mejores viajes de mi vida, y los dos disfrutamos cada minuto y queremos más vacaciones juntos. Espero que funcionen para sus siguientes aventuras.

1. Busquen alternativas de viaje juntos

No esperes que todo lo haga tu pareja y tampoco tomes todo el control del viaje, pues esta experiencia debe responder a las necesidades y disfrute de ambos.

2. Organicen con anticipación sus vacaciones

En esta época la mayoría de las personas tienen cosas que hacer, pero para poder rendir todos necesitan vacaciones. Es importante que lo decidan con anticipación y así no tendrán problema para coincidir con los días de descanso.

3. Hagan un plan de presupuesto

Es más que importante, porque de ello depende que sobrevivan al viaje, además de que se pueden generar mal entendidos. Tomen en cuenta transporte, hospedaje, alimentos y diversión.

4. Siempre habrá alguien que tenga menos presupuesto

Lo mejor que se puede hacer en este caso es que hagan su plan con el fondo más bajo, pues de esta manera estarán mejor organizados. Y si hay confianza pueden dejar lo demás para emergencias de viaje.

5. No seas aburrid@, da oportunidad a cosas nuevas

A veces no estás acostumbrad@ a cosas diferentes, pero cuando conoces gente nueva puedes aprovechar y experimentar cosas que no hacías. Si tu novi@ quiere hacer algo alocado y fuera de lo común ¡no está mal intentarlo! (Así le perdí el miedo al agua).

6. Prueba un fin de semana antes de hacer un viaje largo

Si tienes miedo de viajar con tu pareja y no te decides, prueba un viaje más corto. No hay nada qué perder, pero sí mucho que aprender.

7. Seguramente conocerás cosas nuevas de tu pareja

Ten paciencia, dicen que "nunca terminamos de conocer a las personas", pero en un viaje es seguro que descubrirás cosas que no conocías, como: carácter, hábitos de limpieza y más. Prepárate para ello y no te desanímes antes de vivir esta experiencia.

8. Eviten las peleas y digan qué les gusta y qué no

Siempre debe existir la cordura en alguien en una pelea de dos. A veces las vacaciones son tan cortas que pasarlas de mal humor se vuelve una pesadilla y para nada está bien estar enojados en un lugar lejano.

9. No tengas vergüenza con tu pareja

Para [email protected] puede resultar muy incómodo mostrar su cuerpo en traje de baño, mostrar que no tienes las mismas habilidades (nadar, andar en bici, etc.) o usar el baño frente a una persona que estás conociendo. Mantén la calma, todos tenemos las mismas necesidades y de esta manera tendrán más confianza.

10. Disfruten, relájense y dejen atrás todos su problemas

Esta es la más importante, ya que tienen todo resuelto, logren disfrutar al máximo esta aventura, si lo logran será un viaje mágico e intentarán repetirlo en el futuro.

