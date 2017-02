Experto en seducción explica lo que las chilenas buscan en un hombre.

Lucas Facundo es un instructor en seducción y experto en orientar a otros hombres sobre cómo pueden conquistar a una mujer. Comenzó con esta idea en 2008 y a la fecha, ya ha realizado varios seminarios y cursos.

Cuenta que quienes lo buscan, en su mayoría, son hombres tímidos que no saben cómo sacarse partido. La idea, es que en sus "cursos de seducción", sus pares desorientados encuentren las herramientas para lograr entablar una cita y no arruinarlo en el primer intento. "Soy el primer coach en el país en dar este tipo de servicio. He ayudado a más de 900 personas, y he escrito dos libros con consejos, tanto para seducir mujeres, como para tener mejores relaciones de pareja".

DESCUBRE MÁS:

El 4 de abril realizará un seminario sobre "Liderazgo masculino & seducción" en Providencia. Aquí, nos contó algunas de las cosas que, a según su experiencia, buscamos las chilenas en un hombre y habló de los principales errores que cometen los hombres al intentar seducir.





Según tu experiencia, ¿qué cosas busca una mujer en un hombre?

La mujer chilena ante todo busca un tipo seguro de si mismo, eso encanta y la enamora. Ahora, si hilamos más fino y de acuerdo a la edad de cada una, encontraremos que todas buscaran algo diferente. Por ejemplo, las más adolescentes, buscan al tipo popular, divertido, con estilo. De grandes, esperan que el hombre sea un buen proveedor, obviamente, sumado a que tengan cosas en común, empoderado y no sea el clásico "pastel", (el que solo la utilizará, mujeriego, o muy mamón). Y por último, la mujer chilena pasado los 40, prefiere un hombre maduro emocionalmente, que se comprometa y tenga las cosas claras. Igual hay que considerar que al final del día, cada mujer es distinta y hay matices.

¿Somos las chilenas difíciles de conquistar?

La mujer chilena sí es difícil de conquistar, sobre todo para hombres tímidos, inseguros o muy "jotes" (ansiosos) que las persiguen. Mucho más, si la mujer en cuestión, es hermosa, ella ya está cansada desde niña de tener filas de seguidores persiguiéndola y piropeándola o insistiendo por una cita, ella elige, y elige al mejor. En estricto rigor, la chilena no se irá con el primer tipo que la endiose, menos si es una mujer segura de sí misma y resuelta. Yo facilito el proceso para la conquista femenina.

¿Cuáles son las claves para conquistar a una mujer?

A una mujer se le conquista siendo diferente, no rogándole, sino que te vea como un "premio". Paralelamente, el hombre no debe acosarla, ni apurarse en invitarla a salir luego de conocerla, sino ser un poco juguetón, misterioso y "tener humor". Sí, a ellas les encanta sentirse a gusto con un hombre que las haga reír y sentir emociones diversas. Descartemos las flores y "declaraciones de amor apresuradas y necesitadas", eso ya no conquista a una chilena.

¿Cómo es el perfil del hombre que busca tu ayuda?

El perfil del hombre que asiste a mis cursos es variado. Me buscan desde adolescentes a hombres de 38 años, profesionales, de Santiago o región. Y de personalidad tímida, con problemas de confianza. Otros buscan saber cómo acercarse y qué decirle a una mujer. También hay quienes requieren urgentemente ayuda para su relación de pareja que va mal.

¿Cuáles son los principales errores que cometen los chilenos a la hora de conquistar?

Ser muy tímido o muy "jote", ambos son "anti atractivo". Ser muy necesitado o rogar por atención, ser predecible, no dejar nada de intriga, tratar de impresionar con cosas materiales, estar dispuesto a ser el amigo o paño de lágrimas (caer en la friend zone), exceso de romanticismo, (eso se deja para el pololeo). Ojo, no solo en Chile sucede, incluso los argentinos son bien mamones, solo acá los pintan que todos son cancheros y no es así.

¿Qué cosas no se deben hacer en la primera cita?

Debe el tipo no debe lanzarse por el beso ni a los cinco minutos, ni después de una hora, ambas son fatales. Evitar llevar a la chica al cine porque la atención se centrará en la película y no en él. Evitar hablar en exceso de la ex novia, o decir yo tengo autos, casas, etc. Hay que hacerla reír con humor sexy, molestarla, leer su lenguaje corporal para saber si ella está interesada o no. Escucharla, pero también hablar de uno, etc.

Para más información sobre el seminario de "Liderazgo masculino & seducción", visita su sitio Web Totalseducción.cl

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Frases célebres de Octavio Paz sobre el amor y la vida

Y EN VIDEO:

Haz que tu energía vital fluya alineando todos tus chacras