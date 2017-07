Para verse bien, no se necesitan miles de prendas en el clóset, y aquí te lo demostramos.

Por Pamela Victoria Uribe. Publicista, Magíster en Comunicación Estratégica.

Web: www.pamela-victoria.com.

Instagram: @Pamevictoria.



Todos nos hablan de moda pero nadie nos da soluciones. Somos fashion lovers, pero no tenemos el bolsillo de Carrie Bradshaw ni menos su clóset; pero como siempre les digo, no es necesario tener millones de prendas para vernos diferentes todos los días. El mejor ejemplo es este post, donde les comparto ideas de cómo llevar el mismo abrigo y los mismos zapatos, ¡de 3 formas diferentes!

No es necesario tener todos los estilos de zapatos de la temporada, todos los blazers, todos los diseños de abrigos... Sí podemos contar con hartos accesorios y detalles que magnifican un look, como bufandas, pañuelos, cinturones, prendedores, mangas postizas, etcétera. No es lo que llevas, es cómo lo llevas.

El estilo y la onda es propio de la esencia de cada mujer, pero una ayudita o un par de ideas asequibles nunca están de más.

Este bello abrigo de 2 tonos en gris es iO, y lo combiné usando estos hermosos tacones de la marca Quappe Shoes. Un abrigo y un buen par de zapatos son más que suficientes para lograr un outfit de lo más cool, mezclando elementos simples que todas tenemos en nuestro clóset.

OPCIÓN 1

Abrigo + zapatos + mangas campana+ prendedor

Las maxi mangas o mangas campanas están full; ya las vimos en todas las vitrinas, catálogos y desfiles de verano. En invierno están en su formato sweater, como el que llevo en la foto, y si llevarlas dentro del abrigo es incómodo, ¡usarlas por fuera lo hace más chic! El prendedor que uso es diseñado por mí, más grande de lo normal, para ser usado en abrigos como éstos.

OPCIÓN 2

Abrigo + zapatos + bufanda + cinturón contrastante

Acá les contaré un secreto: el 80% de mis bufandas son de hombre, ¿por qué? Porque en invierno el escocés, tartán, pied de poulé o bufandas de líneas son lejos mis favoritas, ¡CLÁSICOS DE SIEMPRE! Lucen elegantes y jamás pasan de moda. Y las bufandas de hombre siempre son de mejor calidad que las de la sección mujer..., si no me creen vayan al clóset de sus hombres y fíjense. En esta ocasión no es la excepción. Lograr que un look luzca de alto impacto no tiene que ver con gastarte la vida comprando, sino con la creatividad de mezclar colores, texturas y elementos que ya tenemos.

OPCIÓN 3

Abrigo + zapatos + blusa + skinny scarf de cinturón

Jugar con las mangas afuera de las blusas es la idea, le da un toque más fresco. Da lo mismo el tipo de abrigo; si es de los más ligeros será fácil lograr este efecto de mangas por fuera tipo Carolina Herrera. Pueden ser blusas a rayas, estampadas florales, de cuadraditos (como la mía), o la clásica camisa blanca que siempre queda bien con todo. De cinturón pueden llevar no sólo el que trae el abrigo, sino agregarle un lazo de otra prenda o estos amados scarfs de cuello.

