Por Andrea Sánchez

El año apenas comienza y las tendencias de moda ya van más que adelantadas. Aunque muchos de los modelos y colores que vemos en los aparadores están determinados por las grandes casas de moda, existen 'influencers' como el Instituto Pantone que cada año tiene los tonos que serán tendencia, y aquí los tenemos para ti.

El naranja viene con gran fuerza, será uno de los colores que reinarán y lo mismo lo veremos en accesorios que en vestidos, satinado que mate. La idea es llevarlo con tonos nude o cafés, si eres más arriesgada opta por combinarlo con rojos.

El 'verde manzana' viene con todo, pues es el tono protagonista de acuerdo con el Instituto Pantone. Lo veremos lo mismo en tazas que en vestidos. Esta propuesta lucirá sensacional en ti, sin importar tu tono de piel, pues aporta un toque de naturalidad y vitalidad que amarás. Lo mejor para combinarlo es con tonos metálicos como el plata y el rose gold.

Este tono es uno de los neutros de la paleta de colores del año. Combina perfecto con el tono naranja arriba mencionado o con el rosa que verás más adelante.

Este año varios tonos azulados se han colado, uno de ellos es el Island Paradise, que se ve fresco y nos recuerda el mar con sus inmensas e hipnotizantes olas.

Dicen por ahí que 'quien de amarillo se viste, en su belleza confía' y tal vez este color es la prueba, pues no es nada discreto, es un tono que grita por atención. No temas usarlo, puedes combinarlo con negro, café, blanco y azul, es atrevido pero versátil.

El 'Niagara' es la oportunidad de llevar el azul sin parecer un bebé, es un tono sofisticado ideal para una reunión de negocios, pues transmitirás seguridad y elegancia. Nuestra propuesta es llevarlo en terciopelo en unos zapatos, lo amarás.

Si el año pasado fue el año del rosa quartz, discreto y tranquilo, el 'pink yarrow', quiere que te conviertas en la protagonista, se trata de un color sensual, poco discreto que morimos por usar.

El azul y los cuadros son uno de los básicos para crear un look andrógino. Este tono de azul no es marino, pero tampoco rey, es una oportunidad de verte seria, pero con mucho estilo.

El verde Kale es un tono que claramente encuentra su inspiración en lo verde, en la vida, en lo saludable, será una de las claves para los eventos de noche y los días con poco sol.

No, no estás confunida, no se trata del rosa quartz, se trata del palo de rosa, un color que encuentra su inspiración en los árboles de durazno y en el renacer de las flores en la primavera. Es un color romántico, ideal para la primavera.

