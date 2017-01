La actriz fue criticada por usar un vestido de novia en la entrega 74 de los Golden Globes

Por Andrea Sánchez

Es innegable que Sarah Jessica Parker tiene un gusto por la moda como pocas, pero lo que también es real es que parece atrapada en su personaje de Carrie Bradshaw de Sex and the City. No niego que se trata de un icono de la moda, que durante los últimos años de la década de los 90 y principios del 2000, Carrie y Sarah eran un referente para millones de mujeres alrededor del mundo. Se ganó su lugar, eso es innegable, pero el tiempo pasó, la serie terminó y la actriz de 51 años a veces parece atrapada en su personaje.

En la entrega de los Golden Globes sorprendió al aparecer con un vestido de novia de Vera Wang, sí, decidió que era una buena idea rendirle un tributo a la Princesa Leia luciendo un vestido blanco de novia y un peinado que simulaba al de la hermana de Luke Skywalker.

Hubo muchos comentarios a favor de su atrevido look, otros la calificaron de extravagante y fuera de lugar pues un vestido de novia no era el atuendo adecuado para una premiación, lo cierto es que Sarah lo ha conseguido, estamos hablando de ella, lo que le vendrá de maravilla pues está publicitando su nueva línea de zapatos. Tal como sucedió con los zapatos Manolo Blahnik, este vestido de Vera Wang se convertirá en uno de los más recordados.

Muchos críticos de moda han señalado que Jessica Parker ha parecido en más de una ocasión interpretando el papel de Carrie Bradshaw en la vida real. Mientras lo siga haciendo, continuaremos hablando de ella.

