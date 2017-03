Se trata de uno de los básicos para lograr un look ‘sporty chic’

Por Andrea Sánchez

Los sneakers lograron mucha popularidad desde el año pasado, el modelo Stan Smith de Adidas se convirtió en el consentido por igual entre celebridades, bloggers de moda y usuarias como tú y como yo. Parece que la fiebre por lucir cómoda y con mucho estilo continuará y para eso los 'pom pom sneakers' se pintan solos.

Aunque ponerle un pompón a los zapatos no es algo nuevo pues Fendi ya había sorprendido en el 2013 incluyéndolos en el calzado y algunos accesorios. 2017 es el año en el que las borlas de colores tendrán una mayor presencia en el calzado y, en especial en los sneakers.

Michael Kors presentó una colección en la que incluyó este detalle y marcas como Nine West, Topshop, Stradivarius y Steve Madden ya presentaron su interpretación de este moderno calzado. Si no estás segura de cómo llevarlo puedes intentar combinarlo con las 'bomber jackets', skinny jeans y, porqué no, con vestidos casuales.

