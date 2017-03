No a todas nos queda el mismo tono de piel y estos productos lo comprueban

Por Andrea Sánchez

Encontrar el tono 'nude' que se adecue al tono de piel que tenemos no es tarea sencilla. Las prendas en este tipo de colores surgieron por la necesidad de contar con ropa interior que no se transparentara cuando usamos colores claros. Cuando surgieron sólo había un tono y no, si eras morena no se adaptaba a tu tono, lo mismo sucedía si eras muy blanca.

Por fortuna, cada vez más marcas se han dado cuenta que hay muchos tonos de piel y han desarrollado productos que se adecuan a la necesidades de cualquier mujer.

DESCUBRE MÁS:

ColourPop Cosmetics

En muchas ocasiones nos cuestionamos qué tipo de 'nude' nos va, y si tenemos la piel morena es difícil, pues el tono no se adecuará de manera correcta a la piel. ColorPop desarrolló una línea de productos pensados para tez blanca, apiñonada y morena.

Launching tomorrow 10am PST! Our new creme formula is so unbelievable you need go try it yourself Una publicación compartida de ColourPop Cosmetics (@colourpopcosmetics) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 7:09 PST

Ropa interior para todas

Aunque el tono nude es un tono 'neutro' no siempre se ve bien para todas, pues es un hecho que alrededor del mundo hay diferentes tonos de piel y el ''nude' convencional no se aplica a todas. Conscientes de eso, la marca Naja lanzó una colección con tonos para más colores de piel.

One nude? So rude. 7 shades, 3 panty styles. Naja.co #NUDEFORALL Una publicación compartida de Naja (@naja) el 26 de May de 2016 a la(s) 10:10 PDT

Zapatos nude

El diseñador de zapatos Louboutin es uno de los más afamados en la industria de la moda. Su sello es la suela roja que diferencia los 'stiletos' que diseña del resto de las propuestas. En esta ocasión presentó unas 'ballerinas' que están enloqueciendo al mundo, pero ¿cuál es el motivo?

Muy sencillo, Louboutin diseñó una colección de flats en colores nude, pero en diferentes tonos, tomando en consideración que el nude suele venderse en un sólo tono y éste no es inclusivo pues hace alusión a la piel clara.

Always en pointe. Shop nudes in our bio. 📷 @sofiaandmauro Una publicación compartida de Christian Louboutin (@louboutinworld) el 30 de Mar de 2016 a la(s) 11:04 PDT

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

'Boxer braids', el peinado de la temporada que es tendencia entre las celebridades

Y EN VIDEO:

X