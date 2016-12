¿Tacones con pantalones deportivos? ¡No más!

Por Karen Hernández

El 2016 estuvo lleno de situaciones que nos alteraron en todos los sentidos y como siempre, la moda, nos dejó con muchos sentimientos encontrados.

Cierto, la moda siempre cambia, y por alguna extraña razón, disfrutamos colarnos en las últimas tendencias, por más ridículas, riesgosas o extrañas que sean.

Estas son las cosas que esperamos olvidar en 2017:

Basta de chokers. Ya estuvieron de moda en los 90, y un buen rato este 2016. En 2017 habrá que cambiar este accesorio de plástico o tela, por joyería múltiple para darle una vista más sofisticada

Vía: Pinterest

Vía: @mirellacabaz

No más contouring. No hay necesidad de remarcar nuestras facciones de forma tan drástica, lo mejor es optar por tonos naturales este 2017 .

Una foto publicada por Makeup by Lynsey Michelle (@makeup_by_lynseymichelle) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 11:02 PST

Una foto publicada por Lizzzzz 🐖 (@lizzylace_mua) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 11:14 PST

El denim (mezclilla) ha sobrevivido por mucho tiempo en el mundo de la moda. Es un bàsico que todas tenemos en nuestro armario, pero sin duda, el terciopelo terminò por ganarle al final del 2016 y sin duda, debe permanecer el resto del 2017. Èsta es una tela mucho màs versàtil de lo que crees, ya que puede ser combinada con otras texturas, hay en diferentes colores y va muy bien cuando se trata de eventos casuales, semi formales o formales; de dìa y de noche.

Vìa: zefinka

Vìa: polyvore

No más tenis-tacones de plataforma (high top wedge sneakers) ni tacones sport. Estuvieron bien una temporada, pero dejaron de causar gracia, y aunque en cierto modo son más cómodos que los tacones,, no podrán sustituir la elegancia de estos. De igual forma, no queremos volver a ver que combinen ropa deportiva con tacones. Está bien si Kylie y Kendall Jenner quieren usarlos, sólo que en la vida real hay que abstenerse de ello. Que este 2017 regresen los looks clàsicos-sofisticados, por favor.

Vía: ROBYN VILATE

vía: @ktliejenner

