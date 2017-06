La estrella pop está muy feliz de participar en un proyecto que busca promover la igualdad y la justicia.

Por Dayana Alvino

Para nadie es un secreto que Miley Cyrus es 100% pro LGBT y que ha buscado diversas maneras de apoyar a la comunidad en su lucha por defender sus derechos: fundó la Happy Hippie Foundation, encabezó en Washington un concierto para celebrar el mes del Orgullo, entre muchas otras cosas. Ahora, la estrella pop está detrás de un nuevo esfuerzo por ayudar a la noble causa.

Miley, junto con Converse, acaban de lanzar una colección especial que cuenta con 22 estilos de tenis arcoíris y 11 estilos de camisetas igualmente vibrantes. Hay un diseño de edición limitada en honor a la primera marcha del Orgullo de 1970 en Nueva York y más de una docena de carteles de apoyo que se pueden descargar e imprimir.

We're backstage @CapitalPrideDC with @MileyCyrus and we're going LIVE! #YesToAll Una publicación compartida de Converse (@converse) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 4:49 PDT

´Pride 2017´, el nombre de la colección, usa el lema #YesToAll para difundir el mensaje de que "cualquiera que sea su sexo, orientación o identidad... todo el mundo es libre de ser lo que es". Todas las ganancias netas de la línea irán a la fundación de Cyrus y a It Gets Better Project.

Say #YesToAll with the 2017 #Converse Pride Collection. Check out the full collection at Converse.com. Una publicación compartida de Converse (@converse) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 8:24 PDT

La cantante compartió en sus redes sociales imágenes usando los tenis, junto con mensajes de lo emocionada que está por participar en este proyecto. Así mismo dejó claro que todo esto está hecho con la idea de ayudar a la lucha por la igualdad y justicia.

Yassss! I'm teaming up w @converse ! I ❤️ the #Pride collection supporting the LGBTQ community! Thank u for joining the @happyhippiefdn family and helping us continue our fight for equality & justice! #YesToAll ! 💜❤️💛💚💙 Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 7:31 PDT

Cada fantástico para de tenis cuesta cerca de 85 dólares y ya están disponibles en el sitio oficial de la famosa marca.

