Karl Lagerfeld declaró que tenía vestido de 100 mil euros diseñado para ella

Por Andrea Sánchez

Aunque Meryl Streep es una de las actrices consagradas de la industria y buscará hacerse de un nuevo Oscar para su vitrina de premios, no está exenta de la polémica, pues hace unas horas circuló una noticia que conmocionó al mundo de la moda.

Karl Lagerfeld declaró que Chanel estaba diseñando un vestido para la actriz nominada a Mejor Actriz por su participación en Florence Foster Jenkins, pero que ella lo rechazó pues otra firma le estaba ofreciendo miles de dólares por llevar su marca durante esta premiación.

Lagerfeld declaró a WWD que Streep había solicitado cambios en el diseño del escote, pero que el equipo de la actriz había pedido alguna compensación económica por portar el diseño. Karl declaró: "Después de haberle regalado un vestido que cuesta 100.000 euros, nos enteramos que encima teníamos que pagar. Les damos vestidos, se los hacemos, pero nosotros no pagamos".

Por su parte, la consagrada actriz dijo que el afamado diseñador estaba difamando a su equipo y, por supuesto, a ella también. Dijo a The Hollywood Reporter que ella no hace este tipo de acuerdos con los diseñadores. Meryl llegó luciendo un vestido de Elie Saab, por supuesto le hemos visto mejores diseños pero eso no le resta ni le suma talento.

