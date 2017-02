La industria de la moda está viviendo una revolución, en la que los diseñadores son los activistas

Por Andrea Sánchez

La Semana de la Moda neoyorkina está siendo noticia no sólo por los diseños de alta costura que hemos visto desfilar, sino por los mensajes que diferentes diseñadores están dando con su participación.

Alexander Wang realizó su desfile resaltando formas andróginas, muy al estilo de los 80, pero eso no fue todo, en algunas de la modelos se podía ver 'No after party', frase con la que dejó claro que con Trump en la presidencia no había nada que celebrar, este diseñador ha sido uno de los que se ha declarado contra el actual mandatario de los Estados Unidos.

Mi novia es feminista

Prabal Gurung, diseñador originario de Singapour, cuya popularidad va en aumento utilizó su momento en una de las semanas de la moda más importantes del mundo para dar algunos mensajes. Las modelos, entre las que se contaba bella Hadid, desfilaron con playeras en las que se podían leer frases como "The future is female", "Our minds / our bodies / our power", entre otras.

Nuestra mente / nuestro cuerpo / nuestro poder

Sí, todos deberíamos ser feministas

No seremos silenciados

DESCUBRE MÁS:

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

12 prendas que querrás tener si eres feminista

Y EN VIDEO:

El huacal feminista con Karla Souza