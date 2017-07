Diseños que rompen las normas de estética femenina

Por Karen Hernández

El sueño de muchas mujeres es poder hacer de lado las "reglas" de belleza a las que estamos sometidas para vernos femeninas, como lo es la depilación. De acuerdo, quizá muchas ya estamos muy acostumbradas a tomar el rastrillo o las cremas para depilarpor default y pensar en dejarnos los pelos en las piernas no suena tan buena idea, ¿o si?

Pues la marca inglesa, Contrado, encontró la forma de hacer de esta situación algo "glamoroso" entre las mujeres, al crear una colección de leggings peludos. Sí, los pelos se están apoderando de la moda y así como el traje de baño con pecho y espalda peluda invadieron las redes sociales, ahora lo harán las piernas peludas.

Foto: Redbubble

Se trata de una serie de extravagantes diseños inspirados algo íntimo y hasta tabú del cuerpo femenino, como lo es el vello corporal. Freed, el diseñador detrás de esta colección, explica que creó una variedad de tonos de piel, diponibles para compra y que todos los productos están hechos a mano para promover la sostenibilidad.

La ropa "peluda" podría ser una tendencia al alza, y estemos a favor del vello o no, la gente se está volviendo loca por estas prendas pues entre la confusión, la broma y la aceptación, han tenido gran éxito. En 2013 ya había salido a la luz una colección de leggings con una simulación de vellos y los diseñadores alegaron que era una forma de proteger a las mujeres de las miradas de los hombres (¡arriba los pelos!, ¿abajo el patriarcado?).

Quizá los fashionistas adopten esto para llamar la atención de los curiosos; quizá estés a favor de la no depilación (pero ¿por qué comprar telas peludas si puedes dejarte tus propios vellos?). Independientemente de los vellos falsos en tu ropa, la no depilación se ha adoptado como una demostración de elección y expresión personal que desafia la norma de belleza en una sociedad que impone forja demasiados prejuicios en la mujer así que quizá haya una buena idea detrás de esta moda (o no).

