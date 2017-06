Metro habla con Lyn Slater, quien se hizo viral recientemente al ser confundida con un ícono de la moda en la calle y pasó a ser estrella en redes sociales.

Luz Lancheros, MWN

Tiene 63 años y de ser profesora en la Universidad de Fordham, en Nueva York, ahora es modelo para la agencia Elite. Lyn Slater no imaginaba que pasaría nada de esto con su cautivador y ecléctico estilo, que ya le ha dado 213 mil seguidores en Instagram.

Su caso, claro, le dio la vuelta al mundo este año. No cualquiera puede vestir de manera tan efortless y elegante y pasar desapercibido y en esto se han fijado marcas como Mango y Uniqlo, de cuyas campañas ya ha sido imagen.

Lounging in a deserted city. Heaven. #AgeIsNotAVariable #currentmood #nyc #holiday #pajamas #lounge #home #weekend #soho Una publicación compartida de Accidental Icon (@iconaccidental) el 29 de May de 2017 a la(s) 4:05 PDT

Lyn también tiene un blog llamado "Accidental Icon", donde muestra su visión de la moda de manera inteligente y única, como ella misma. Metro habló con ella sobre cómo ha sido su experiencia desde que es un "ícono accidental".

¿Cómo ha cambiado tu vida y la visión de la moda que tenías desde que te convertiste en "Accidental Icon"?

Mi vida ha estado más ocupada y he conocido a mucha gente creativa. Me he vuelto reconocida en cada lugar al que viajo y ahora, todo el que me sigue quiere acercarse a mí. Mi visión de la moda no ha cambiado, pero he aprendido mucho más sobre la forma en cómo funciona el sistema de la moda.

Y ¿cómo ha sido tu vida como modelo y tu experiencia en Instagram?

Ha sido muy excitante, casi una aventura. Pero la gente debe saber que todas esas actividades toman un duro trabajo. Hay mucho que trabajar detrás de escena para hacer una foto o escribir un post. Yo leo los mails y los comentarios y recibo en las redes sociales mucho feedback. Estoy feliz de que la gente se involucre con mi historia de auto-aceptación y la importancia de ser tu mismo, que es lo mismo que no tener miedo.

Back to Calvin L. Back to Basics. #AgeIsNotAVariable #luxuryfashion #black #simple #home #workmode #women Una publicación compartida de Accidental Icon (@iconaccidental) el 22 de May de 2017 a la(s) 2:44 PDT

¿Crees que has cambiado un poco la visión en la era digital, donde solo vemos culto a la juventud, plagada de frivolidad y pose?

Déjame decirte que esa no ha sido mi experiencia en el mundo digital y no pienso en la gente en categorías de "joven/viejo". Instagram es la plataforma más popular ahora y así como cualquier herramienta comunicativa, puede que exista gente no tan creativa usándola, pero también hay muchas cosas brillantes. Ahora, no creo que solo los jóvenes sean los que mantienen la cultura de la juventud. Muchos de mis seguidores están entre los 18 y los 35 años. La gente joven no sienten que la edad sea algo que haya sido encasillado y les gusto porque no represento eso en particular.

Nunca he tenido (ni tengo) una agenda más que mostrar mi pasión por la moda y ser creativa. Esto ha sido un feliz accidente, en el que la gente tiene una percepción diferente de la edad a través de mi historia. Pero la mayor historia es aceptarte y ser la mejor versión de tí mismo, sin importar la edad en la que estés. Es saber también que puedes reinventarte así tengas 22, 42, 72 años. Tal y como lo dice mi hashtag #AgeIsNotAVariable (La edad no es una variable).

Claro, hemos visto esto también con lo que hace Ari Seth Cohen en "Advanced Style" o con Joan Didion en Céline, pero al ver la mayoría de imágenes y publicidad, la juventud sigue siendo un mandamiento cultural.

Bueno, mi experiencia personal muestra que eso no es así. Pienso que Ari Cohen abrió un gran espacio en el que si eres creativo, puedes mostrarte . Muchas categorías y límites se han desvanecido en la moda y creo que esto continuará. Pienso que ahora la moda es un gran y amplio territorio listo para ser explorado. He sido exitosa porque muestro mis looks de manera creativa, enfocada en el arte y porque escribo bien. Ahora mismo hay muchas oportunidades en la moda, todo es posible. Así que mi consejo es que dejen de pensar en el pasado, salgan y hagan lo que quieren hacer.

¿Por qué crees que el estilo y la moda son relevantes para la sociedad y la cultura hoy?

Porque es como expresas tu identidad única sin palabras. Y si somos serios sobre diversidad e inclusión, es una de las formas de darle a la gente una visión fuera de su zona de confort.

En uno de tus posts en tu blog dices que el estilo personal es algo que se construye y que esto te ofrece alimentar tu persona en distintos modos. Explícanos cómo fue que lograste llegar a esa reflexión y a depurarlo.

Nunca hay un punto perfecto en mi estilo, si hablamos de él. Este siempre es experimental y cambiante, que es lo que ha pasado con mi vida. También depende de lo que esté pasando en mi mundo personal y en mi mundo alrededor. Siempre me acepto como soy y todo ese proceso, más mi ambiente, se refleja en mi estilo. Ahora, piensa en cuatro o cinco palabras que te describan y mira cada pieza, para ver si estas reflejan lo que expresaste.

Por eso siempre pienso que la ropa es la manera en que le expreso al mundo lo que hay dentro de mí. Para mí la ropa es la pintura a un pintor o un instrumento a un músico.

¿Cuándo fue que comenzaste a vestirte más allá de los roles tradicionales de género y todas esas restricciones que se nos imponen a las mujeres? ¿Cómo fue que convertiste la ropa en algo empoderador?

Desde que era una niña siempre supe que la ropa tenía poder y que podía expresar lo que eras y lo que deseabas ser. Siempre he estado en contra de las reglas y rompí los límites en cuanto a la ropa. Siempre ví la moda como otro lenguaje para desafiar el statu quo. Así que, como niña, me vestí como quise, así fuera como una santa o un niño. Ahora, desde que soy maestra de bienestar social y trabajo en ese campo, soy muy buena expresándome creativamente cuando estoy en un espacio opresivo. Pienso que tengo una manera resiliente y creativa para aproximarme a cualquier problema o desafío.

¿Cuáles son tus diseñadores contemporáneos favoritos y por qué?

Tengo muchos para nombrar. A veces me gusta una colección porque cuenta una historia que me gustaría contar sobre mí misma. Por ejemplo, la primera colección de Alessandro Michele para Gucci decía que las mujeres listas eran hermosas e inteligentes. O Prada en Otoño /Invierno del año pasado, porque era sobre mujeres nómadas y pienso que mi vida ha sido así en ese sentido. También me siento bien con la ropa de Yohji Yamamoto porque siempre te da opciones y amo cómo se sienten y mueven sobre mi cuerpo.