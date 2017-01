No importa si eres adicta a los tacones o enemiga de ellos, tenemos opciones para lucir lo mejor de la temporada

Por Andrea Sánchez

Los zapatos nunca están de más en el armario de una mujer. Nunca tenemos suficientes, sin importar si amamos los tacones o somos partidarias de los zapatos planos, un par no sobra y siempre puede hacer la diferencia entre un look ganador o uno que pase desapercibido. Aunque los grandes diseñadores como Marc Jacobs, Gucci o Valentino son los primeros en dictaminar las tendencias de moda respecto a calzado, estos no son accesibles a todos los bolsillo, así que tenemos para ti opciones 'low cost' para verte como toda una fashionista.

Estampados

No es una novedad o algo que nos sorprenda pues ya los habíamos visto meses atrás. Para esta temporada, los estampados victorianos y las flores son un básico. Si el estampado es en un zapato de tela, no habrá quién se resista a tu estilo.

Metálicos

Niegan a morir, aunque pensábamos que los zapatos brillantes se irían con la temporada de fiestas, no fue así. Siguen con mucha fuerza, el rosa gold y el plata opacarán un poco al tradicional dorado.

DESCUBRE MÁS:

Tiras

No pueden faltar en tu clóset, funcionan perfecto para eventos de noche. La tendencia apunta a que sean zapatos con tiras anchas y delgadas así como materiales.

Tacones y plataformas chunky

Las sandalias con tacones gruesos y plataforma son un must-have de la temporada Lo mismo lucen perfectos con jeans y un estilo un poco más relajado que con jumpsuits de vestir, son el toque 'sesentero' que desearás llevar.

Con estilo boho

Sin importar si se trata de plataformas o sandalias de piso, botas o bostonianos, los zapatos con aplicaciones, barbas y toques étnicos seguirán siendo tendencia y buscarán darle un toque relajado a las tardes calurosas.

Bloques de color

Esta tendencia ya loa vimos, pero parece que los toques de la década de los sesenta se volverán a hacer presentes, por eso algunas marcas buscar revivir los modelos con colores contrastantes.

Sneakers

Se niegan a morir, pero el tradicional blanco dará un giro y ahora incluirá algunos toques con imágenes divertidas. El satín se hará presente en los tenis y ¡lo amarás!

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Rutina de yoga para fortalecer hombros, piernas y articulaciones

Y EN IMÁGENES:

Cortes de cabello para mujeres con poco tiempo