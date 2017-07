Por redacción Nueva Mujer

La Cenicienta es una de nuestras películas favoritas, podríamos verla una y otra vez y jamás cansarnos. Amamos todo del personaje, principalmente sus hermosas zapatillas de cristal, que de alguna manera son las que la unen con su príncipe azul.

¡Vamos!, ¿seguramente soñaste alguna vez con tener unas zapatillas idénticas? Bien, puede que esta sea tu oportunidad de cumplir ese anhelo (de cierta forma) y todo gracias a Nike. Y es que la famosa marca acaba de lanzar unos tenis inspirados en La Cenicienta que lucen sensacionales.

