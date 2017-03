Esta semana Pao Cid nos cuenta cuáles son los básicos que empezaremos a ver en las calles y que debemos desempolvar de nuestro clóset.

Los must, por Paola Cid.

Instagram: @paola_cid - @dollmeupcl Web: www.dollmeup.cl

Aunque no lo crean, estoy feliz. Por fin se acabarán las semanas completas con 30 grados de calor desde la mañana a la noche. Creo que por primera vez en mi vida agradezco que baje un poco la temperatura, porque francamente llevamos casi 8 meses de verano. Y sí, la playa es lo mejor, estar en la piscina es lo más relajante del mundo, pero los que trabajamos con suerte tenemos tiempo para disfrutar de esos momentos durante el fin de semana, y sufrimos con el calor desértico de lunes a viernes.

DESCUBRE MÁS

Así es que llegó la hora del cambio de temporada. Bienvenido otoño, ¡te estaba esperando con ansias! Pues bien, ahora que ya asumimos que en la tarde nos dará frío, tendremos que adaptar nuestro clóset a estas nuevas temperaturas con los must para los días de abril. Uno de mis imprescindibles favoritos es la chaqueta de mezclilla, ítem perfecto para acercarnos lentamente al invierno; encuentro que todas deberíamos tener al menos dos chaquetas denim de diferentes estilos, que sean nuestras favoritas y nos salven. Yo tengo 3, una ajustada que la tengo hace fácil 15 años, y es Efesis, ¿existe esa marca todavía? No lo sé, pero me ha durado mucho y la amo. Otra más oversized que la uso con polerones o sweaters abajo, y mi nueva favorita, una GAP que compré la semana pasada, ancha, con aplicaciones de chiporro sólo en el cuello para darle un toque y no tan abrigada, perfecta para esta época.

Las blusas con mangas largas también son una prenda perfecta para esta transición, y dependiendo del diseño las podemos usar durante el día o la noche, cambiando sólo los accesorios. Ahora, por ejemplo, Alaniz lanzó una colección de blusas con diferentes mangas de estilos más noventeros, mangas anchas, sueltas, pero con mucha onda. Y bueno, la infaltable blusa blanca que queda de alto impacto con una chaqueta de cuero negra, unos jeans slim fit y un par de zapatillas o estiltos de algún color fuerte.

Y ya que estamos hablando del tema, entro en uno de los artículos favoritos de mi clóset, y que creo he escrito mucho de ellas: las zapatillas. Adiós sandalias, bienvenidas mis encantadoras y cómodas sneakers. Me siguen gustando las típicas negras con suela blanca, o las Stan Smith y Superstar de adidas Originals, no puedo hacer nada contra eso, además encuentro que se ven muy cool con una chaqueta de mezclilla y dan un toque de onda a la seriedad de una blusa.

Estos son mis clásicos del cambio de temporada, que se adaptan a las tendencias de cada año pero no dejan de ser imprescindibles en el clóset de todas. Si tienes una prenda que crees que TIENE que estar en este artículo, escríbeme en mi Instagram @paola_cid, ¡la idea es que esta columna la hagamos entre todas!

DESCUBRE MÁS EN IMÁGENES

7 tendencias de cabello que se vienen para 2017 ¡Adelántate!

DESCUBRE MÁS EN video



Así fue el backstage de Mariana di Girólamo para Nueva Mujer