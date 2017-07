¡Lo amamos en todas sus versiones!

Por Pao Cid

Me encanta el rosado y todos sus derivados, siempre me ha gustado y reconozco que en algún minuto de mi vida tuve mi pieza de ese color. Tengo maletas, carteras, mochilas, libretas, billeteras, hasta lápices, por eso estoy tan contenta que las marcas se acordaran de este –en algún minuto– menospreciado color, y lo volvieran a incluir en sus colecciones. El rosa regresó y nos gusta, en mi clóset siempre ha estado, pero ahora las opciones de encontrar cosas más entretenidas de este color se ampliaron.

Hace poco viajé a Italia... El viaje de mis sueños... Allá estaban en verano y todas las vitrinas tenían algo rosado en ellas, ya sea un traje, zapatos, pantalones, hasta sombreros. Y como acá todo llega una temporada atrasada, dentro de poco lo veremos en Chile. Una de las cosas que más me gustó (y me compré 2) fue un pantalón Zara, uno fucsia y otro rosado pastel, de corte recto, a la cintura, arriba del tobillo. Me encantó, cómodo y perfecto para el cambio de temporada; lo usé con zapatillas para recorrer durante el día y en la noche con unas Pretty Ballerinas (@prettyballerinaschile) HERMOSAS, negras con un diseño de flores rosa con fucsia. Sólo con cambiar los zapatos y la cartera armaba un look totalmente diferente, cartera negra para la noche y de día una mochila rojo fuerte que amo y me acompañó todo el viaje, de PISIDIA (@pisidia.al).

Lo otro que me llamó la atención es que vienen mucho los cortes rectos, ya sea en blazers o vestidos. Más allá del boom de las rayas azules, tema que veremos en otra columna, en general la ropa tenía un look un poco más masculino. Y mucho color block, en rosado, fucsia, rojo fuerte o celeste, siempre complementado con carteras y mochilas con parches, desde las marcas más caras hasta las fast fashion tenían un par de estas en sus colecciones, haciendo un mix muy lindo.

Versace Versace Versace #TheBlondeSaladGoesToTuscany #OldAmigosWeekend Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 9:48 PDT

En general no compré muchas cosas, y lo que compré fue en tiendas como Zara, Topshop, H&M..., nada demasiado caro, porque mi prioridad en el viaje era conocer. Pero el calor extremo me obligó a ampliar mi maleta. Otro ítem que llamó mi atención fueron las blusas: con amarras, rosadas, celestes, con rayas o blancas, muy sueltas y fáciles de combinar con jeans o pantalones, versátiles, y un básico que sin duda nos salvará.

Guess who's coming to LA today for a week 🤗 My little sis @valentinaferragni 💘 And we're shooting something very special together tomorrow in Vegas #AmericanDays #TheBlondeSaladGoesToVegas Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 12:24 PDT

Esta semana fue el showroom de Alaniz, la marca propia de Tiendas Paris que lanzó su colección editada por Alexa Chung, la maravillosa It Girl británica, diseñadora y modelo. En ella hay un traje de dos piezas rosado que quiero, es de esas cosas que ves y dices, ¡LA NECESITO! Así es que, bienvenido de vuelta rosado, ¡te estaba esperando!

