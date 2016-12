Por Sir. Patricio Nieto

A punto de iniciar un nuevo año empiezan los dolores de cabeza. Salvo algunas aventureras que se hicieron hace meses su vestido de fiesta, sin embargo para el resto de mortales empiezan los interrogantes: ¿Qué me pongo este fin de año? ¿Lentejuelas, plumas o transparencias?

Y es que en una noche tan esperada, la elección del modelito no puede dejarse al azar. Cualquier detalle se vuelve significante cuando tu objetivo es estar radiante y espectacular. Como suele ocurrir cada temporada, la moda dicta sus normas, y nosotros, como de costumbre, las adaptamos a nuestros bolsillos, estilo y por supuesto, figura.

Las combinaciones sencillas y discretas están bien para los otros 364 días, pero si eres de las que en Nochevieja pasa por la fase de 'empezar el año pisando fuerte', esta noche querrás destacar.

Y para eso no hay mejores aliados que los vestidos mini en lentejuelas. Lo mejor de las lentejuelas es que las puedes encontrar en prendas muy femeninas, más ajustadas y con la espalda al aire, y en otras con un toque más rockero y desenfadado. Los complementos dependerán del estilo que elijas.

Para las que son más dulces, las lentejuelas pueden parecer un poco excesivas, pero también se puede deslumbrar con un vestido de encaje, lencero o con aires boho. Desde luego variedad este año no falta en las tiendas, hay un motón de combinaciones posibles entre tejidos para que encuentres la que más se adapte a tus gustos.

Desde cuerpos enteros de encaje, a mangas, escotes y espaldas adornadas, todas perfectas para crear prendas delicadas y más románticas. Además, como estas telas no son tan llamativas, le puedes dar un toque de color llevándolas con sandalias muy finas de tonos champagne o en piel print.

Lo tradicional en estas fiestas es llevar vestido, pero ¿por qué no un pantalón? Son mucho más cómodos, no tienes que preocuparte de colocarlos cada cinco minutos para no enseñar más de la cuenta, y pueden quedar igual de festivos que las faldas.

Si a esto le sumamos que las combinaciones entre tejidos y colores se multiplican, los pantalones ganan papeletas para convertirse en nuestra elección. Campanas, de tiro alto, pitillos o incluso shorts; lo mejor es llevarlos en negro y combinarlos con partes de arriba en el mismo color.

