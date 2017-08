¿Tu clóset es un desorden y no sabes qué hacer? Aquí te decimos.

Por Belén Villalobos

En el mundo existe una famosa técnica que te ayuda a organizar tus prendas, hablamos de la método de las 33 prendas, la cual logra tener un armario ordenado con la ropa que realmente usas.

Todos sabemos que la ropa es una necesidad básica, por lo mismo, no hay que desperdiciarla y debemos aprender a tener solamente las prendas que usamos y las demás dejarlas afuera. Esto consiste en 33 prendas, una para cada día del mes y algunas extras. El objetivo es simplificar la vida y hacer más fácil las vestimentas que elegimos día a día.

Más: Un abrigo, un par de zapatos y tres looks ganadores: experta nos muestra cómo

Lógicamente muchas de estas prendas se repetirán en tus looks, ya que no todos tenemos ropa distinta que usar a diario. Este método fue creado para un experimento social, en donde las personas debieron sobrevivir solo con esa cantidad de prendas durante un par de meses, fue tanto el éxito que la técnica se aplicó para mejorar la organización de tu clóset, el cual debe estar siempre organizado.

Al momento de escoger esas "33 prendas", estás reflexionando sobre el consumo, ya que ahí te das cuenta cuando haces compas necesarias e innecesarias, simplificas la vida, ya que al disminuir ropa, no te estresas con qué usar todos los días y "qué me pongo hoy" y finalmente valoras la calidad de la ropa, te das cuenta que en tu próxima compra no comprarás algo que no vas a usar.

Más: Estos son los botines en tendencia para 2017 ¡Que puedes usar con frío o calor!

En las 33 prendas en tu clóset se incluye vestimenta, calzado, ropa de abrigo y accesorios. Esto no es algo fácil de lograr, ya que se debe saber combinar texturas, colores, diferentes estilos y renovarlo cada 3 meses.

*Dentro de este método no se contabiliza los pijamas, ropa de deporte y de casa.

¿Te gustaría aplicar este método y desechar toda la ropa que no usas? Visita www.meveochic.com y conoce más servicios de asesorías.

Descubre más

Así fue el backstage de Mey Santamaría para Nueva Mujer