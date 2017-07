Estampados, texturas y combinaciones inesperadas son la fórmula para estas excéntricas gemelas fashionistas

Por Karen Hernández

La mayoría de nosotras, si no es que todas, recordamos a las gemelas Olsen por el increíble papel de Michelle Tanner (porque ambas compartían el papel en diferentes momentos), en la serie ochentera, Full House y que posteriormente se convirtió en el meme por excelencia para cualquier contestación cool.

Y claro, ¿quién podría olvidar aquella larga lista de películas y series en donde hacían el papel de unas gemelas (obvio) que hacían travesuras en Londres, Paris y Nueva York y donde una era la hermana fashionista y la otra, la rebelde?

Como suele ocurrir con las estrellas infantiles-juvenles, al crecer, perdieron su encanto pues además se vieron envueltas en polémicas en torno a transtornos alimenticios y adicciones, siendo el claro ejemplo de la decadencia aunque claro, todo lo superaron y hoy son consideradas un ícono de moda, combinando prendas, estampados y colores que a veces nos hacen dudar de su cordura.

Recientemente las gemelas fueron invitadas a ser parte del escuadrón de novia de Cassie Coane y teminaron por robarse las miradas de todos por su peculiar estilo, dejando muy por detrças al resto de las damas de honor.

Como era de imaginarse, Mary-Kate y Ashley Olsen salieron de lo convencional con sus atuendos, pues aunque la temática era la tendencia 'miss and match' (sin combinar), las gemelas se atrevieron a usar algo más que estampados de flores, encajes y tonos pastel.

Por un lado, Ashley optó por un vestido blanco y negro con mangas de gran tamaño, rematando con grandes pendientes de oro, mientras que Mary Kate, portó un vestido estilo kimono, adornado con gigantes flores naranjas, que accesorizó ocn una corona de flores.

¿El secreto de estas hermanas? Aunque sean las gemelas más millonarias, ellas prefieren optar por productos básicos que convierten en prendas de lujo y que reflejan no sólo sus personalidades individuales, sino sofisticación y femineidad.

El negro, los metálicos, las capas, los estampados exagerados y la combinación de texturas son básicos para estas hermanas, además de que siempre optan por un calzado cómodo que se convierte en un elemento elegante que remata su outfit. Y aunque a veces exageran, estas chicas son partidiarias de las prendas oversized (talla extra grande), lo que nos hace pensar ¿a quién no le gusta sentir como si fuese abrazada por su cobija todo el día?

Y por supuesto, tienen todo un decálogo del estilo "hoy no me arreglé, pero soy toda una fashionista". Conclusión: las amas o las odias pero no queda duda que las Olsen saben hacer de sus excéntricos vestuarios un punto de mira para millonarios contratos de moda. Y sí, a veces, sólo a veces, quisiéramos copiarles.

