Tiene la melena de su madre, la ex modelo Jerry Hall; los labios de su padre, el Rolling leyenda del rock, y un diastema que la asemeja a una joven Brigitte Bardot. Se estrenó en la pasarela a los 16 años, es fiel representante DE los MilleNnials ingleses, y ahora protagoniza la última campaña de Alaniz, de Paris.

Debutó en la pasarela de Vivienne Westwood, y su primera portada fue para la revista Dazed and Confused. Joven Millennials centrada en sus estudios de Sociología, Fotografía y Bellas Artes, su caso es el mejor ejemplo del peso de la genética, más aún si esos genes proceden de Mick Jagger. Inglesa hasta la médula, nació en Londres el 12 de enero de 1992, y en su ADN también lleva con orgullo la huella materna. Con Jerry Hall comparte profesión, dicen que cierto acento y ambas fueron –aunque con casi dos décadas de diferencia– imagen de "Angel", el perfume más emblemático del diseñador Thierry Mugler.

Sus relaciones con la moda y la música, y una carrera plagada de éxitos, la han llevado a ser uno de los grandes nombres de las modelos de su generación en un tiempo récord; de hecho se habla que Georgia May Jagger entra dentro de las llamadas Insta-models, entre las que se encuentran Kendall Jenner, Gigi Hadid, Karlie Kloss o Cara Delevingne. Sin embargo, no se identifica 100% con esto de las redes sociales. En junio del año pasado declaró a la revista Vanity Fair que "Instagram no debería ser importante. Los chicos de la edad de mi hermano pequeño, que tiene 18, creen que Instagram es cool. Y las personas más mayores piensan que es una red social importante, quizá porque la descubrieron más tarde".

Comenzó a destacar como supermodelo a las dos semanas de empezar en la moda; lleva varios años trabajando como imagen de varias firmas, incluida la inglesa de maquillaje Rimmel (escalón fundamental en el currículum de una modelo es firmar un contrato con una firma de belleza), y en sólo doce meses en la industria ganó el premio a la modelo del año de los British Fashion Awards. Sólo tenía 17 años. Y lo más curioso es que mide sólo 1.70 metros, una de las más bajas, y aún así acumula decenas de trabajos tanto en pasarelas como campañas publicitarias, como la de Alaniz, donde es el nuevo rostro para este 2017, encargada de mostrar las 5 tendencias de la marca para esta temporada.

Jerry Hall fue una de las modelos más cotizadas de los años 70. Fiel representante del llamado jet set de la época, compartió piso con Grace Jones en París, estuvo comprometida con el músico Bryan Ferry, pero finalmente se convirtió en pareja de Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, con quien se casó tras catorce años de relación en una ceremonia no oficial en Bali en 1990. Junto a él tuvo cuatro hijos: Elizabeth, James Leroy, Gabriel y Georgia May. Pero su familia es mucho más extensa. Además de sus tres hermanos "de sangre", Mick tuvo cuatro más con distintas mujeres. Por eso tiene hermanos desde 46 años a 3 meses, ya que el último hijo de Mick Jagger nació en diciembre de 2016, fruto de su relación con Melanie Hamrick.

Aunque sus rasgos clásicos y melena rubia son el vivo retrato de su madre, Georgia May Jagger se encuentra dentro del selecto grupo de modelos de belleza atípica gracias a un diastema o tooth-gap en sus dientes delanteros, característica que comparte con Jessica Hart, Lindsey Wixon y hasta Brigitte Bardot.

