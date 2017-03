El escote Bardot es la prenda que necesitas en tu armario

En algunas partes del mundo la primavera está comenzando y con ella la posibilidad de lucir ropa más fresca y, por qué no, más sensual. Durante varias temporadas hemos visto cómo los 'croptops' dejan al descubierto el abdomen, pero las cosas ahora van a cambiar, las blusas escote Bardot, off-the-shoulders, o con los hombros al descubierto, se apuntan como una de las tendencias que sí o sí deberán estar en tu guardarropa.

Este sexy escote no es nuevo, se remonta a la actriz Brigitte Bardot quien solía llevar los hombros al aire. Desde entonces ha ido y venido, pero los los próximos meses es indiscutible llevarlo lo mismo en vestidos que en blusas.

Con jeans

Hay mucha variedad en los modelos y las telas. Si adquieres una blusa en un tono pastel o con rayas, su combinación perfecta la encuentras con jeans. H&M presentó una propuesta que incluye una off-the-shoulders en demin, lo que la hace perfecta para looks más frescos. Los accesorios que mejor le van son discretos y, si quieres dar la apariencia de un torso más largo, indiscutiblemente debes optar por chokers.

Con prendas de vestir

Este tipo de escotes le da un toque de sensualidad a estilos más formales. ZARA propone colores atrevidos, cuadros y rayas. Las prendas de la colección de esta marca son más sobrias. Incluye también el 'little black dess' con escote Bardot, la combinación perfecta para eventos un poco más formales. Centra tu atención en tu cabello y maquillaje, no necesitarás más para lucir sensacional.

En vestidos

Si quieres lograr looks más relajados, opta por adquirir vestidos escote Bardot con estampados, son la combinación ideal pues dan un toque de frescura y desenfado para los fines de semana. También puedes optar por vestidos estampados, ideales para la playa, la propuesta de Old Navy para esta temporada no tiene comparación.

