Esta semana nuestras amigas de Chic Milli nos hablan de los pantalones que serán un must para este año.

Este 2017 llegó lleno de nuevas tendencias para renovar nuestros looks y lucir con mucho estilo y siempre #chicmilli. Hay una famosa prenda que lleva años en las vitrinas de las tiendas. Hablamos de los famosos "pitillos", los jeans que han marcado a más de una generación.

DESCUBRE MÁS:

@issirguez siendo #chicmilli en celeste 😍💙 #jeans #denim #trends #fblogger #luxury #lifestyle Una foto publicada por Chic Milli (@chicmilli) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 4:33 PST

Por años fue la prenda que todas usaron y no solo mujeres, sino que también hombres, ya que eran los jeans perfectos, pero como dijimos, eran, porque un famoso pantalón pretende desplazar al pitillo en este 2017.

Se trata de los jeans desgastados, cintura alta y cortos a media pantorrilla. Son parecidos a los "pata elefante", pero con la diferencia que el corte llega un poco más arriba. Es un pantalón que se puede usar a cualquier edad.

Las famosas los están llevando y las queridas bloggers también, y como no decir que nosotras en #Chicmilli los amamos, ya que da un look más fresco al outfit habitual con los pantalones ultra apretados, que para ser sinceras, no a todas nos queda bien.

Estos pantalones son super cool en tonos claros y con la basta rota, una polera simple y una bomber, por supuesto. Pero también tienen una versatilidad tremenda ya que con unos tacones y un blazer, puedes llevarlo del día a día a la noche con sólo dos cambios.

Moda y estilo #chicmilli para siempre! 💁🏻 #fblogger #luxury #lifestyle #jeans #trends Una foto publicada por Chic Milli (@chicmilli) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 10:59 PST

TE RECOMENDAMOES EN IMÁGENES

Estos son los peores (y más horrorosos) usos de los leggins