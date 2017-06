Se trata de las chaquetas gorditas y abrigadoras.

Por Pamela Victoria Uribe. Publicista, Magíster en Comunicación Estratégica. Web: www.pamela-victoria.com. Instagram: @Pamevictoria.

Debo ser franca. Hace unos años las odiaba. Es más, tenía una de estas Puffer cuando estaba en el colegio, y sentía que lejos de abrigarme y verme súper cool lucía pésimo; la sensación de que me quedaba enorme estaba lejos de ser una pieza glamorosa del armario de una little girl sureña en el estricto Colegio Alemán. Ahora bien, volvieron en su máxima expresión muchos años después, y para ser más transparente aún, hace un par de meses estaba yo abrazando esta parka con cara de "por fin te encontré" en el Soho de Nueva York. La moda es cíclica, algunos expertos llaman a NO BOTAR NADA, pero sería imposible guardar y prever todo. Confío en Dios que las hombreras no volverán jamás... Roguemos..., si no..., mejor ni imaginarlo.

Las Puffer Jackets son llamadas también el "abrigo feo" o el "repele hombres", pero independientemente de lo que diga la prensa, esta es una prenda llena de fashionismo y protagonista de los street style de las principales ciudades marcadas por la moda durante los Fashion Weeks de la temporada pasada, convirtiéndose en pieza clave de mañanas bajo cero, con un estilo único y full citadino. En tonos metalizados se ven "astronáuticamente" increíbles; también las he visto en rosado, amarillo y verde, además de la clásica negra sin cuello o las con gorro y puños.

Largas para inviernos violentos, cortas para días con algunos rayos de sol, las Puffer son amigas de todas las mujeres que quieren vestir con estilo pero no morir congeladas y hacernos las que NO TENEMOS FRÍO para la foto del Instagram.

Hay unas super-duper-maxi que no todas se atreverían a usar; algunas de tamaño normal; otras con bling bling; de plumas, acolchadas o sintéticas. Cualquiera que quieras usar estará bien. Lo importante es que sea de tu talla, que no luzca como que realmente te queda enorme y que no encontraste la adecuada. Por eso, atenta a estos tips:

* Si eres delgada de piernas puedes usar las infladas cortitas. Si tu gran tema son las caderas, busca una más larga, que tape esa zona. Si el problema es que eres de poco cuello, prefiere las oversize sin cuello. La verdad, y entre nos, si hace frío, ¿WHO CARES?

* ¿Complemento perfecto? Me pondré un poco Pinterest y un poco Vogue. Con unos jeans de media canilla que sean bootcute y unas ankle boots sería ideal para un resultado de alto impacto que podrás lucir por ahí en un cumpleaños, un eventito o para ir de paseo al mall a tirar pinta.

