Lamentamos decirte que no son eternos

Por Andrea Sánchez

No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces compramos un sostén y no imaginamos que se convertirá en uno de nuestros preferidos. ¿A qué me refiero con ello? Es un 'bra' que se ve bien con cualquier prenda, da soporte y hace que nuestros senos se vena espectaculares. Por desgracia nada es eterno y nos negamos a desecharlo, éstas son algunas señales de que debes tirarlo, ¡ya!

1. Las varillas te hieren

A todas nos ha pasado, las varillas se salen y comienzan a lastimarnos, esta es, en definitiva, una de las señales que gritan que debes desecharlo. Además de lastimarte, deja de dar el soporte necesario, no hay porqué conservarlo en el cajón.

2. Los tirantes están flojos

Si por más que los ajustas, los tirantes vuelven a aflojarse, entonces tira a la basura ese sostén, como su nombre lo indica debe darte soporte, si ya no cumple esa función, entonces llegó el momento de decirle adiós.

3. Las bandas están muy delgadas

Se supone que los costados del 'bra' también dan soporte y ayudar a moldear tu figura, si se ven muy desgastados y ya no aprietan como se debe, llegó el momento de desecharlo.

4. Los ganchos no sirven

Este punto es muy importante, si los broches con los que se sujeta ya no sirven, o le faltan y no hay forma de reemplazarlos (algunas veces sí se puede), entonces tíralo, cumplió su función.

5. Perdió su textura original

Si cuando lo comparte tenía un tono satinado de envidia y ahora sólo se ve opaco, es momento de decirle adiós. Lo mismo aplica si era de encaje pero ahora es sólo un pedazo de tela con raros desgastes.

