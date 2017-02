Si ya no sabes qué ponerte porque un momento hace frío y otro calor, estos outfits son perfectos para cualquier ocasión.

Por Karen Hernández

Los cambios de clima son cada vez más impredecibles y llega un momento en el que hasta las tendencias de ropa se vuelven locas. No te preocupes, te dejamos estas opciones para que logres una combinación gaandora con cualquier elemento que tengas en tu armario.

Todas tenemos que probar alguna vez en la vida unos pantalones rotos. Opta por unos negros para que puedas combinar con todo. Por supuesto, las chaquetas de piel sintética le darñan un toque elegante casual a tu estilo. Combina con tenis sencillos o botas.

Foto: @Pinterest

Unos pantalones denim no tienen pierde y si combinas con botas y un chaleco o cardigan, obtendrás la combinación perfecta para el día o la noche, en cualquier época del año.

Foto: @Pinterest

Opta por unos leggins de cuero para cualquier temporada, la clave para no morir de frío o calor estará en cómo combines la parte de arriba.

Foto: @Pinterest

Foto: instagram @upcloseandstylish

Los pantalones denim y las blusas largas combinan perfecto y depende del clima puedes optar por botas o zapatos bajos.

Foto: instagram @upcloseandstylish

Amamos los vestidos negros de corte básico ya que quedan con todo. En temporada de calor, puedes complementar con una chaqueta ligera, tenis o zapatos bajo o sandalias y en temporada de frío, puedes cubrite con unas medias y unas botas (pero de que siempre encontrarás una combinación ganadora, lo harás)

Foto: Bloglovin'

La combinación "all in black" es infalible para toda chica. Es versátil, elegante y casual a la vez, así que no temas en aplicarla en tu día a día. Lo único que deberás pensar es si hace frío, ponerte una chaqueta.



Foto: Urban Outfitters

El denim siempre es una buena idea en cualquier temporada. y si combinas con unos pantalones semiformales y unas botas cortas, tienes un combo ganador. Este look es perfecto para cualquier temporada ya que estarás cubierta si refresca en el día pero al mismo tiempo te sentirás ligera si hace calor. Si el frío es más intenso, puedes optar por unas botas más largas y una chaqueta. encima.

Foto: Fash for Fashion



Los pantalones de colores siempre van perfecto en cualquier ocasión.Puedes conseguir un efecto casual o formal, dependiendo de con qué los utilices. Si hace frío, puedes complementar con un blazer o una chaqueta, y en temporada primavera-verano, puedes ponerte una chaqueta denim o un blazer ligero. Con esta combinación, hasta una playera casual puede convertirse en un elemento muy fashionista.



Foto: Pinterest

Nada más atemporal que la ropa deportiva, además es cómoda y existe una gran variedad de estilos y combinaciones. Ya sea que haga calor o frío, siempre podrás elegir entre unos pantalones cortos o largos, con o sin sudarera.



amzn.go

