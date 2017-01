Debe ser cómodo, pero que no te haga perder el estilo. Aquí te decimos cómo lograrlo.

Por: Redacción de Nueva Mujer

A la hora de seleccionar la vestimenta para ir a las fiestas de la calle San Sebastián, lo primero que debes tomar en cuenta es la comodidad. Definitivamente, es lo más importante para que puedas disfrutar al máximo de un ambiente lleno de alegría.

Algunos consejos de la ropa que podrías llevar considerando algunos factores, como la gran concentración de personas que se darán cita, son estos. ¡Toma nota!

Pantalón corto o short: Es ideal para estas fiestas porque además de comodidad, te brinda frescura. A parte de que lo puedes combinar con el top de tu predilección sin complicaciones.

Vestido: Puede ser una alternativa si crees que en medio de la gozadera no te sentirás incomoda. Aunque todo depende del estilo del traje. No debe ser muy corto y tampoco demasiado escotado.

Zapatos cerrados sin tacón: Serán tu mejor aliado. Puedes optar por botas, zapatillas o tenis. Cualquiera de las opciones encajará fácilmente con el estilo que prefieras llevar y lo mejor de todo es que no serás víctima de los pizotones de la gente.

Bolso pequeño: Si es cruzado, mucho mejor porque no te molestará mientras bailes o brinques al ritmo de "Voy subiendo, voy bajando"... Otros accesorios que debes tomar en cuenta, en caso de que vayas a las fiestas durante el día, son un sombrero y unas gafas de sol.

Mira algunos ejemplos:

