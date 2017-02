Llegó el momento de ser más atrevida que nunca con estas propuestas

Por Andrea Sánchez

Por fortuna las reglas de moda que dictaban en qué temporada debíamos llevar ciertos colores o estampados están cada vez más obsoletas. Ahora tenemos la posibilidad de vestir como se nos dé la gana en cualquier época del año. En temporadas pasadas vimos al verde, púrpura y rojo apoderarse de los aparadores, por eso para este primavera 2017 veremos con mucha fuerza estampados llenos de flores, blancos y rayas. Tres de las tendencias que sí o sí deben estar en tu clóset.

Flores por en todo

La primavera es el pretexto perfecto para que tu clóset se llene de coloridos detalles en forma de flor. Hay quienes piensan que los estampados le van bien sólo a las chicas delgadas, nada más alejado de la realidad. Los estampados son para todas y una buena forma de incluirlos si eres 'curvy' es con estampados pequeños o muy grandes, pero dispersos. Así lograrás verte sensacional. También puedes optar por pequeños detalles en el cuello o en el escote. La propuesta de Old Navy simplemente se robó nuestro corazón.

Estilo marinero

No, no quiero decir que te compres un traje de marinero. La idea es que rescates elementos como las líneas que esta temporada se convertirá en un básico. El estilo clásico está conformado por rayas en azul y blanco, pero para esta primavera 2017 los colores que buscan hacerse un lugar son rojo y azul, las verás muchísimo. Son ideales para ser combinadas con jeans y pantalones de vestir. Aunque también veremos vestidos que te mantendrán más fresca que nunca.

White is the new black

El blanco para esta temporada se convertirá en uno de los básicos. Es un tono que, combinado con los accesorios correctos puede ser en uno de los más románticos de la temporada. La idea es que lo uses sin miedo y lo combines con colores que contrasten. No te limites, usa looks total white, no te arrepentirás.

