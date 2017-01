Sin duda, la más pequeña de las Kardashian-Jenner tiene muchas lecciones de estilo que dar (y que recibir también)

Por Karen Hernández

Kylie Jenner se ha convertido en uno de los miembros más importantes de la familia Kardashian-Jenner. Aunque en realidad, la más pequeña de las hermanas lleva una vida libre de escándalos, su obsesión por las redes sociales y sus múltiples cirugías, la han llevado a convertirse en el centro de atracción en múltiples ocasiones.

Y claro, su súper emporio de cosméticos y sus colaboraciones con importantes marcas de ropa, han convertido sus colecciones en un objeto de deseo para muchos.

Kylie no es precisamente una fashionista como su hermana Kendall -cuya carrera de modelo la ha llevado a ser muy cotizada por grandes diseñadores- sin embargo, es un hecho que en cada una de sus fotos, ha impuesto un estilo, ya sea por sus cambios de cabello o sus exóticas combinaciones de ropa, que dehan ver su exuberante figura. Estos son los aciertos y desaciertos que esta chica Jenner ha tenido:

Los aciertos

Es es quizá uno de los mejores looks que ha tenido Kylie en la vida (o al menos uno de los mejores), ya que además quedó muy ad hoc para la ocasión, el evento 'Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology'.

Kylie se presentó al Marie Claire's Fresh Faces 2016 con este juego blanco de Balmain y sin duda, los rizos en el top y los botones dorados le dieron un estilo único.

Este look dorado en los premios ESPYS, sin duda fue deslumbrante. Kylie derrochó estilo en la alfombra roja, en compañía de su familia y se posicionó como una de las mejor vestidas de la gala.

El corte sirena le va muy bien a Kylie, aunque le preferiríamos un cabello más arreglado y un par de aretes largos.

Aunque se vea demasiado simple, todas sabemos que un top blanco, unos jeans claros y unos tenis blancos, no pueden faltar en nuestro guardarropa. Con esta combinación, Kylie logrño lucir sencilla, sin abandonar su sensual estilo (además el cabello y el bronceado, combinaron a la perfección). Quizá este outfit es lo más cercano que ha usado a lo que usaría una chica de su edad.

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 10 de Nov de 2016 a la(s) 10:53 PST

Siguiendo con el rubro de los atuendos básicos, Kylie es una experta cuando de usar vestidos simples se trata. Estos enmarcan a la perfección su figura y permiten un gran dinamismo con los accesorios o estilos de peinado.

Los desaciertos

Recientemente, Kylie utilizó este folclórico vestido morado para una presentación de la revisa Marie Claire, pero aunque el color es bonito y le sienta bien con su tono de piel y cabello, es un hecho que parecen retazos de tela, pegados uno sobre otro, dejando al descubierto sólo una parte de las piernas, haciendo una mezcla de taparrabo con falda cola de sirena.

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 11 de Ene de 2017 a la(s) 10:03 PST

Kylie quiso los 90 de vuelta, y no funcionó

Aquí hay partes de las cortinas de la abuela y un cabello que parece pintado con aerosol.

Las camisetas largas son un básico en el guardarropa, pero Kylie quiso "darle forma" con un corset verde que hace que se vea muy mal, además de unas botas que podrían haber quedado mejor con otro atuendo.

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 18 de Oct de 2016 a la(s) 11:55 PDT

Todas sabemos que a Kyie le gusta enseñar "de más", sin embargo, nada peor que una blusa de red que deje ver toda la piel debajo, incluyendo el sostén (y más) en todo su esplendor. De acuerdo, hubo un tiempo en el que se pusieron de moda las blusas semi-transparentes con un sostén contrastante, sin embargo, Kylie se quedó con una idea errónea de esa combinación.

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 3 de Nov de 2016 a la(s) 1:37 PDT

No Kylie, los tacones y la ropa deportiva jamás son una buena idea.

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 26 de Nov de 2016 a la(s) 3:25 PST

En debate

Tenemos sentimientos encontrados con estos outfits, pues creemos que Kylie se ve bien pero no es precisamente la mejor combinación u opción. El truco está en que es Kylie Jenner y puede usar, prácticamente lo que sea, sin importar que en la vida real sea terrible ¿ustedes qué opinan?

